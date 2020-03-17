Сохраним природу с любовью! – в Азербайджане объявлен конкурс

БАКУ/Trend Life/ - Литературный проект SÖZ, реализуемый при поддержке министерства культуры, и Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) объявили о проведении конкурса стихотворений, эссе и фотографий под названием Təbiəti sevgimizlə qoruyaq! ("Сохраним природу с любовью!"), сообщили Trend Life организаторы проекта.

Конкурс проводится для студентов, получающих образование по специальности, связанной с экологией и природой Азербайджана.

Также объявлен художественный конкурс для детей до 12 лет под названием Təbiət uşaqların gözü ilə ("Природа глазами детей").

Условия конкурса:

1. Стихотворения и эссе принимаются на азербайджанском, русском и английском языках;

2. Желающие принять участие в конкурсе должны предоставить свою биографию и фотографию;

3. Стихотворения, эссе, фотографии и художественные работы на конкурс должны быть отправлены на электронный адрес: sozliterary@gmail.com

Последняя дата подачи заявки – 30 апреля 2020 года.

Цели литературного проекта Söz: ознакомление с творчеством азербайджанских поэтов и прозаиков, повышение внимания к литературе. Проект имеет важное значение с точки зрения пропаганды азербайджанской культуры, выявления новых талантливых литераторов. Проект реализуется при поддержке министерства культуры Азербайджана. Руководитель проекта - поэтесса Нигяр Гасанзаде.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)