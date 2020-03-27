Рауф Бабаев был потрясающим до глубины души человеком и личностью высокой культуры – Джавид Имамвердиев (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня на 83 году жизни скончался легендарный исполнитель, кавалер ордена "Шохрат", народный артист Азербайджана Рауф Бабаев, сообщает Trend Life.

Президент Бакинского Клуба авторской песни и Бакинского международного фестиваля авторской песни и поэзии, член легендарной команды КВН "Парни из Баку", режиссер и продюсер, поэт и бард Джавид Имамвердиев в 2009 году снял документальный фильм о квартете "Гая" под названием "Удивительная жизнь". Джавид Имамвердиев также является режиссером и продюсером Государственного джазового ансамбля "Qaya" (Гая), который в 2001 году был создан Рауфом Бабаевым.

"Во время съемок фильма "Удивительная жизнь", когда все респонденты (а это Геннадий Хазанов, Полад Бюльбюльоглу, Лариса Долина, Юлий Гусман, Вахтанг Кикабидзе, Нани Брегвадзе, Аркадий Арканов и многие другие) в один голос говорили, что "Гая" был самым великим ансамблем Союза, меня буквально распирало чувство гордости! Это история нашей музыкальной культуры – великого наследия, которое продолжает восхищать последующие поколения слушателей. Я был рад, что "Гая" под руководством Рауфа Бабаева продолжала жить и радовать людей, видел как тепло и радушно их встречает публика. Рауф Бабаев был не только великим музыкантом и национальной гордостью, но и потрясающим до глубины души человеком и личностью высокой культуры, очень добродушным и отзывчивым, настоящим другом и интеллигентом. Ему принадлежит большая роль в воспитании плеяды талантливой молодежи, пропаганды нашей культуры во многих странах мира", - сказал Trend Life Джавид Имамвердиев.

Полную версию фильма можно посмотреть по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=940xKO80Wlk

По его словам, несмотря на большую разницу в возрасте, их связывала 20-летняя дружба.

"Мы реализовали множество проектов, каждый день были на связи, общались, готовились к съемкам фильма-мюзикла по мотивам произведения великого Узеира Гаджибейли "Аршын мал алан", в котором Рауф Бабаев должен был сыграть бека. Музыка к фильму была уже записана его коллективом "Гая" и должны были приступить к съемкам картины. Увы… К огромному сожалению, его не стало… Очень больно на душе…Но этот проект мы обязательно осуществим с его сыном Руфатом Бабаевым, директором "Гая", и посвятим его памяти Рауфа Бабаева",- добавил Джавид Имамвердиев.

Рауф Юсиф оглу Бабаев родился 30 декабря 1937 года. В 1956 году окончил Бакинский музыкальный техникум, в 1962 году – Азербайджанскую государственную консерваторию. С 1961 года был солистом ВИА "Гая". В 60-70-е годы культовый азербайджанский ансамбль "Гая" можно было услышать во всех уголках Советского Союза. Особое место в творчестве квартета занимает конкурс вокалистов 1966 года, проходивший в Москве. Получив приглашение за 25 дней до начала конкурса, «Гая» тем не менее успевает подготовить к конкурсу 10 песен и одерживает блестящую победу. С этого момента «Гая» приобретает всесоюзную известность и становится культовой группой. В 1968 году группа принесла Советскому Союзу первую золотую медаль на международном фестивале в Болгарии. Этот легендарный джазовый квартет был единственным в своем роде и имел неповторимый стиль. Музыканты "Гая" объездили более 50 стран и выступали на одной сцене с лучшими исполнителями того времени. В 1995 - 2001 годах был художественным руководителем детской вокальной группы "Bəri bax". С 2001 года – художественный руководитель Государственного джазового ансамбля "Qaya". Похоронен на второй Аллее почетного захоронения в Баку.

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)