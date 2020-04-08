Здоровье людей — это самое главное — директор Бакинского джаз-фестиваля Лейла Эфендиева

БАКУ/Trend Life/ - В период самоизоляции появились возможность и время проанализировать свою жизнь, осмыслить, что мы делаем правильно, а что – нет. Время остановиться и обдумать многие вещи, сказала Trend Life директор Бакинского джаз-фестиваля (BAKU JAZZ FESTIVAL), главный редактор журнала "Jazz Dunyasi" ("Мир джаза") Лейла Эфендиева.

"Я призываю всех соблюдать карантинный режим. В стране принимаются все необходимые меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Каждый гражданин должен осознать свою ответственность перед обществом, и соблюдать все правила и рекомендации в данной ситуации. Ведь те, кто нарушают карантинный режим, могут сами того не желая подвергнуть опасности заражения других, есть риск, что пострадают невинные люди", - отметила она.

Лейла Эфендиева подчеркнула, что в период самоизоляции у нее появилась возможность заняться теми делами, на которые раньше не хватало времени.

"У меня, как у организатора Бакинского джаз-фестиваля, главного редактора журнала Jazz Dunyasi порой не хватало времени пересмотреть архивы, поднять какие-то интересные материалы, ведь мы всегда куда-то спешим, а сейчас эта возможность появилась", - сказала Эфендиева.

По ее словам, сроки проведения Бакинского джаз-фестиваля, который должен состояться в октябре 2020 года не изменились.

"Даты проведения джаз-фестиваля остаются прежними. Очень надеюсь, что мы как можно быстрее выйдем из этого положения. Самое главное - здоровье людей, а мероприятия в сфере культуры и другие вопросы, мы все это восстановим и решим в кратчайшие сроки", - добавила Эфендиева.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение передвижения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений на передвижения в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)