Стихами по коронавирусу! В Азербайджане проходит поэтический челлендж (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В соцсетях продолжается проект в рамках Литературного проекта SÖZ министерства культуры Азербайджана под названием "Sənə oxudum!" (Я читаю для тебя), сообщила Trend Life руководитель SÖZ, поэтесса Нигяр Гасанзаде. Проект представлен в рамках инициативы "Evdə qal - evdə yarat" (Оставайся дома - твори дома) Министерства культуры Азербайджана и портала "Креативный Азербайджан".

Стихи на русском и азербайджанском языке прочитали Нармин Мамедзаде, Сахиб Мамедова, Лейла Бегим-Джафарова, Саида Субхи, Гюнель Шамильгызы, Фарид Гусейн и Салим Насирли.

«Каждый день, специально для вас! Самые талантливые молодые поэты страны читают свои стихи, глядя в глаза каждому из вас через экраны своих мобильных телефонов. Жизнь продолжается, и проект Söz доказывает это!», - отметила Ниягр Гасанзаде.

Чтобы подключиться к инициативе "Evdə qal evdə yarat", надо поделиться в социальной сети Facebook постом, представив свой креативный продукт или работу, относящиеся к сферам видео, фото, музыки, дизайна, кулинарии, литературы или изобразительного искусства. Пост нужно будет сопроводить хештегом #EvdəQalEvdəYarat. Если до 30 апреля работа наберет наибольшее число "лайков", значит, вы - один из победителей и вас ждут интересные подарки от министерства культуры Азербайджана и портала "Креативный Азербайджан".

(Автор: Вугар Иманов)