Успехи азербайджанского фильма связали с антропологической катастрофой (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Фильм "Степняк" (Çölçü) азербайджанского режиссера Шамиля Алиева вошел в основную конкурсную программу двух международных кинофестивалей - Kiarastami Film Festival (Турция) и Filmeraa International Film & Web Series Festival (Индия), сообщил Trend Life автор картины.

Результаты участия в данных мероприятиях будут обнародованы в мае этого года.

Картина удостоена более 30-и наград в различных номинациях в результате участия в 67-и международных кинофестивалях и форумах.

"Причина востребованности фильма "Степняк" со стороны международных фестивалей состоит в актуальности темы и интенции - акцент на антропологической катастрофе, вызванной столкновением глобализации и национальной культуры", – отметил Шамиль Алиев.

Фильм снят в 2012 году по заказу министерства культуры Азербайджана на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Автор сценария - Видади Гасанов, оператор-постановщик - Рафиг Гулиев, художники-постановщики - Рафиг Насиров и Ибрагим Халил Аминов, композитор - Рауф Алиев, продюсеры - Мушфиг Хатамов и Азер Гулиев.

В ролях: Бахруз Вагифоглу (молодой Степняк), Видади Гасанов (пожилой Степняк), Джавидан Мамедли (Степняк в детстве), а также Саломе Демуриа, Вюсал Мехралиев и другие.

Сюжет: молодой Степняк живет вдали от городов в гармонии с природой. Отец (Улу) учит его всем премудростям степной жизни. Вскоре после смерти отца он знакомится с девушкой, приехавшей из поселка. Знакомство с ней - новая страница в его жизни, шаг в большую, неизвестную ему доселе жизнь...

(Автор: Вугар Иманов)