Азербайджанский фильм удостоен четырех призов из Франции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Фильм "Степняк" (Çölçü) азербайджанского режиссера Шамиля Алиева удостоен четырех призов международного кинофестиваля Mont. Blanc International Movie Fest (Франция, Париж), сообщил Trend Life автор картины.

Фильм был признан лучшим за январь-апрель 2020 года в номинациях - "Лучший художественный фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая операторская работа", "Лучший монтаж". Результаты конкурса были объявлены в режиме онлайн в связи пандемией COVID-19.

Фильм снят в 2012 году по заказу министерства культуры Азербайджана на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Картина удостоена более 30-и наград в различных номинациях в результате участия в 67-и международных кинофестивалях и форумах.

Автор сценария - Видади Гасанов, оператор-постановщик - Рафиг Гулиев, художники-постановщики - Рафиг Насиров и Ибрагим Халил Аминов, монтажеры - Фарид Ахундов, Рафиг Гулиев, композитор - Рауф Алиев, продюсеры - Мушфиг Хатамов и Азер Гулиев.

В ролях: Бахруз Вагифоглу (молодой Степняк), Видади Гасанов (пожилой Степняк), Джавидан Мамедли (Степняк в детстве), а также Саломе Демуриа, Вюсал Мехралиев и другие.

Сюжет: молодой Степняк живет вдали от городов в гармонии с природой. Отец (Улу) учит его всем премудростям степной жизни. Вскоре после смерти отца он знакомится с девушкой, приехавшей из поселка. Знакомство с ней - новая страница в его жизни, шаг в большую, неизвестную ему доселе жизнь...

(Автор: Вугар Иманов)