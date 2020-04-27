"Гайнана" и народные инструменты в новом онлайн-проекте (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Проект Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева - "Национальные музыкальные инструменты – наше национальное богатство" представлен в онлайн-формате, сообщает Trend Life.

В проекте принимает участие Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов, художественным руководителем и главным дирижером которого является народный артист Агаверди Пашаев. Наряду с солистами оркестра в проекте участвуют ученики и студенты солистов. Каждый из солистов из дома записывает свою партию представленного произведения, затем записи монтируются в один ролик.

В рамках проекта в исполнении оркестра народных инструментов прозвучала песня из культового и любимого миллионами зрителей фильма "Гайнана", написанная выдающимся композитором Тофигом Гулиевым.

Учащийся музыкальной школы №35 имени Георгия Шароева Амин Алиев на балабане исполнил джазовую композицию, продемонстрировав широкие возможности музыкального инструмента.

Солистка Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов Улдуза Мамедова на кяманче исполнила сочинение видного азербайджанского композитора Гаджи Ханмамедова Yaşa könül.

Солистка Государственного оркестра народных инструментов и Государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова, исполнительница на каноне Натаван Гасанова совместно с солистами Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева исполнили композицию Səhər nəğməsi Тофига Гулиева.

Солист Оркестра народных инструментов и Ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова Фариз Гусейнов исполнил на кяманче сочинение композитора Рамиза Миришли Bir xumar baxışlı.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)