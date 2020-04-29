Эйюб Ягубов и Эльчин Иманов "выйдут" в онлайн
БАКУ/Trend Life/ - Очередными участниками проекта #senetinledestekle (Поддержи своим искусством), осуществляемого по инициативе Главного Управления культуры города Баку, станут народный артист Азербайджана Эйюб Ягубов и известный азербайджанский композитор Эльчин Иманов, сообщает Trend Life.
В рамках проекта Эйюб Ягубов и Эльчин Иманов исполнят любимые слушателями музыкальные композиции и ответят на вопросы поклонников.
Проект в режиме онлайн будет представлен 29 апреля в 17.00 по бакинскому времени на официальной странице Главного Управления культуры города Баку в Instagram - @bakimedeniyyetidaresi, на странице народного артиста - @eyyub.yaqubov, а также на странице Эльчина Иманова – @bestekar_elchin_imanov.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)