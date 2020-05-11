"Лирический танец" Фикрета Амирова на гитаре - Ровшан Мамедгулиев из Москвы поддержал Азербайджан в борьбе с коронавирусом (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Классический гитарист, лауреат всероссийских и международных конкурсов Ровшан Мамедгулиев, проживающий в России, в своем видеообращении к Trend Life поддержал соотечественников в период карантина и представил музыкальный презент.

"Здравствуй, Азербайджан, здравствуйте, дорогие земляки! Я очень рад приветствовать вас из города Москва. Сейчас непростые времена, всех нас призывают оставаться дома, и это действительно правильно, это единственный, наверное, выход в сложившейся обстановке. Я всем советую оставаться дома, беречь себя, сохранять позитивный настрой, использовать это время с максимальным эффектом. Вы можете больше читать, слушать музыку, общаться с родными и близкими – благо, в современной цивилизации это можно сделать, используя различные системы. Всем желаю здоровья, надеюсь, в ближайшее время границы откроются, и мы вернемся к привычной жизни", - отметил в видеообращении музыкант.

В качестве музыкального подарка для соотечественников Ровшан Мамедгулиев исполнил сочинение "Лирический танец" выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова.

Напомним, что Ровшан Мамедгулиев много и успешно выступает на престижных концертных площадках России и за рубежом. В 2012 году он выступил с сольным концертом в зале Карнеги-холл (Нью-Йорк, США). В концертном сезоне 2013-2014 годов в рамках гастрольного тура победителя конкурса GFA Ровшан выступил с сольными концертами и мастер-классами в 50 городах Северной и Южной Америки (в США, Канаде, Мексике, Бразилии и других странах). В 2017 году состоялся его сольный концерт в концертном зале Консертгебау (Амстердам, Нидерланды). В качестве солиста Мамедгулиев сотрудничает с различными коллективами, в том числе с оркестром Парижской высшей национальной консерватории музыки и танца (Франция), оркестром Collegium instrumentale (Валенсия, Испания), Азербайджанским государственным камерным оркестром имени Гара Гараева и другими коллективами.

(Автор: Джани Бабаева)