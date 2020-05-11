В Азербайджане названо имя комментатора Евровидения: Europe Shine а Light

БАКУ /Trend Life/ - Популярный азербайджанский исполнитель, композитор, телеведущий и шоумен Мурад Ариф стал комментатором Eurovision: Europe Shine а Light, сообщили Trend Life в пресс-службе Общественного телевидения (İTV).

Онлайн-шоу под названием Eurovision: Europe Shine а Light (Евровидение: Европа сияет светом) выйдет в эфир 16 мая в 23.00 по бакинскому времени. Концерт будет транслироваться по İTV и на YouTube канале конкурса. Азербайджан представит певица Самира Эфенди с песней Cleopatra.Певица также будет представлять нашу страну на "Евровидение 2021".

Евровидение: Europe Shine a Light - песенное шоу, организованное Европейским вещательным союзом (EBU) и голландскими вещателями AVROTROS, NOS и NPO. Шоу заменит собой "Евровидение 2020", которое пришлось отменить из-за пандемии коронавируса COVID-19.

(Автор: Вугар Иманов)