БАКУ /Trend Life/ - Председатель Национального комитета ИКОМ (Международный совет музеев) Азербайджана, директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова выступит в качестве модератора Международной онлайн-конференции "Музеи для равенства: разнообразие и инклюзивность", сообщает Trend Life со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Азербайджана.

Онлайн-конференция пройдет 18 мая и будет посвящена Международному дню музеев. Мероприятие организовано министерством культуры Азербайджана и Национальным комитетом ИКОМ Азербайджана.

Первая часть конференции начнется в 14.00. В качестве почетных гостей выступят международные эксперты – президент Сети европейских музейных организаций (NEMO) Давид Вуиллауме, директор компании The Entertrainers Limited, провайдер по обучению, практический консультант по вопросам разнообразия и инклюзивности Барбара Лисички, директор Международного центра инклюзивного культурного лидерства, профессор Университета Анант, бывший вице-президент ИКОМ Амаресвар Галла.

Вторая часть конференции начнется в 15.00. На ней будут обсуждены вопросы, касающиеся темы конференции, состоится выступление директоров ряда музеев Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)