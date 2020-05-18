Конкурс "Сохраним природу с любовью!" - Söz продлевает сроки

БАКУ/Trend Life/ - Продлен срок подачи заявок на конкурс стихотворений, эссе и фотографий под названием Təbiəti sevgimizlə qoruyaq! ("Сохраним природу с любовью!"), сообщили Trend Life организаторы проекта. Конкурс проводится для студентов вузов Азербайджана.

Изначально последняя дата подачи заявки была назначена на 30 апреля 2020 года, однако организаторы приняли решение продлить срок до 31 июля текущего года.

Организаторы конкурса - литературный проект Söz, реализуемый при поддержке министерства культуры, и Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC).

Также объявлен художественный конкурс для детей до 12 лет под названием Təbiət uşaqların gözü ilə ("Природа глазами детей").

Условия конкурса:

1. Стихотворения и эссе принимаются на азербайджанском, русском и английском языках;

2. Желающие принять участие в конкурсе должны предоставить свою биографию и фотографию;

3. Стихотворения, эссе, фотографии и художественные работы на конкурс должны быть отправлены на электронный адрес: sozliterary@gmail.com.

Церемония награждения победителей намечена на сентябрь 2020 года.

Цели литературного проекта Söz: ознакомление с творчеством азербайджанских поэтов и прозаиков, повышение внимания к литературе. Проект имеет важное значение с точки зрения пропаганды азербайджанской культуры, выявления новых талантливых литераторов. Проект реализуется при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Руководитель проекта - поэтесса Нигяр Гасанзаде.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)