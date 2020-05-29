Музыканты из разных стран мира исполнили Государственный гимн Азербайджана на органе (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Основатель и председатель Азербайджано-американского музыкального Фонда, талантливый музыкант, органист, наша соотечественница Джамиля Джавадова-Спицберг вместе с коллегами из разных стран исполнила Государственный гимн Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры.

Музыкальный проект реализован в связи с 102-летней годовщиной создания первой на мусульманском Востоке парламентской республики – Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920).

День Республики - день восстановления государственной независимости - с 1990 года отмечается в Азербайджане как государственный праздник.

Отметим, что профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, заслуженный деятель искусств Таира Ягубова провела работу по переложению для органа музыки гимна, написанной Узеиром Гаджибейли.

В проекте приняли участие музыканты из Нидерландов, Италии, США, Швеции, Финляндии, Южной Африки, Франции и Южной Кореи.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)