Онлайн-праздник для детей от бакинского театра
БАКУ/Trend Life/ - Бакинский детский и юношеский театр при Главном Управлении культуры города Баку и Общественное объединение Miqrasiya Könüllüsü проведут онлайн-мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей, отмечаемому ежегодно 1 июня, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.
Развлекательное, интеллектуальное и театрализованное онлайн-мероприятие будет представлено на странице Бакинского детского и юношеского театра в Facebook.
Начало показа в 11:00 1 июня.
Напомним, что Международный день защиты детей был учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. Впервые отмечался в 1950 году.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)
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