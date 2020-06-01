Эйюб Гулиев выступил на онлайн-конференции Генассамблеи международной ассоциации Opera Europe

БАКУ /Trend Life/ - Главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, доцент Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, заслуженный артист Эйюб Гулиев принял участие в весенней онлайн-конференции Генеральной ассамблеи международной ассоциации европейских оперных театров Opera Europe, сообщил Trend Life дирижер.

Эйюб Гулиев представил на онлайн-конференции Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета.

В конференции участвовали 193 члена ассоциации – директора и музыкальные руководители престижных европейских оперных театров, известные музыкальные агенты, менеджеры. Весенняя конференция должна была состояться в мае в Хельсинки (Финляндия), но из-за пандемии коронавируса организаторы решили провести ее виртуально.

В первый день конференции участников поприветствовали президент ассоциации Opera Europe Биргитта Свенден (Швеция) и директор Николас Пейн (Великобритания).

После этого состоялась презентация нового цифрового оперного проекта театра Хельсинки - "Opera Beyond" при участии финского дирижера и композитора Эса-Пекка Салонена и директора театра Гита Кадамбию.

Также состоялись отчетные выступления руководителей оперных театров. Среди выступивших - Анна Мария Мео (Италия), Себастьян Шварц (Италия), Александра Стамплер-Браун (Германия), Боб Брандсен (Великобритания), Ханна Фонтана (Финляндия), Авиель Кан (Швейцария), Нора Шмидт (Австрия), Дейвид Бун (Бельгия), Аннилезе Мискиммон (Великобритания), Байрон Харрисон (Гонконг), Дубравка Вргоч (Хорватия), Йохан Матабош (Испания), Зана Чела (Албания), Корин Барони (Италия).

В ходе конференции главный дирижер Азербайджанского театра оперы и балета Эйюб Гулиев, поприветствовав участников, рассказал о творческих планах по случаю 100-летия бакинского театра.

По завершении встречи была принята резолюция, и было решено отметить 25 октября - Международный день оперы.

Отметим, что 10 июня также состоится отдельная встреча музыкальных руководителей, где будет обсуждаться будущее европейских театров после пандемии.

(Автор: Джани Бабаева)