Из Баку можно будет отправиться на различные планеты космоса (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Инклюзивный театр ƏSA начал репетиции спектакля "Маленький принц" по произведению французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Репетиции будут проходить с соблюдением правил карантина в связи с пандемией коронавируса. В постановке примут участие 14 актеров с ограниченными физическими возможностями.

Премьера спектакля при содействии министерства труда и социальной защиты Азербайджана запланирована на конец сентября. Причем, спектакль будет сопровождаться с сурдопереводом. Если не будет отменен карантинный режим, то он будет представлен онлайн.

Автор проекта – Нихад Гуламзаде, режиссер-постановщик – Абдулгани Алиев, главный продюсер – Ниджат Гулам, перевод с французского на азербайджанский – Джаваншир Юсифли.

В труппе театра ƏSA, который был создан в сентябре 2016 года, в основном играют актеры с ограниченными возможностями здоровья. Аббревиатура ƏSA означает əngəlsiz, sərhədsiz, azad (беспрепятственный, безграничный, свободный). Другое значение слова – трость. Основателем и руководителем этого необычного театра является Нихад Гуламзаде.

"Маленький принц" (фр. Le Petit Prince) - аллегорическая повесть-сказка, наиболее известное произведение Антуана де Сент-Экзюпери. Сказка рассказывает о Маленьком принце, который посещает различные планеты в космосе, включая Землю. Повесть обращается к темам одиночества, дружбы, любви и потери. Несмотря на стиль детской книги, ее герой рассуждает о жизни и человеческой природе. Впервые опубликована 6 апреля 1943 года в Нью-Йорке. Было продано 200 миллионов экземпляров по всему миру, что поставило её в ряд самых продаваемых книг. Рисунки в книге выполнены самим автором и не менее знамениты, чем сама книга. Это не только иллюстрации, но и органическая часть произведения: сами герои сказки ссылаются на рисунки и спорят о них. Уникальные иллюстрации в «Маленьком принце» разрушают языковые барьеры, становятся частью универсального визуального лексикона, понятного каждому.

"Ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит", - Антуан де Сент-Экзюпери, из посвящения к книге.

(Автор: Вугар Иманов)