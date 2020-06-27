Мужество азербайджанских солдат глазами известных художников (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанская государственная картинная галерея в рамках проекта Evdə qal - qalib gəl ("Останься дома - победи") представила на своей странице в Facebook виртуальную выставку, посвященную Дню Вооруженных сил Азербайджана, сообщает Trend Life.

В виртуальную экспозицию вошли произведения из коллекции Государственной картинной галереи, отражающие храбрость и мужество азербайджанских военнослужащих.

На онлайн-выставке представлены работы известных мастеров кисти – Видади Нариманбекова, Давуда Кязымова, Мирзы Наджафова, Фикрета Багирова, Анвара Алиева, Рафига Мехтиева, Юсифа Гусейнова, Арифа Алескерова и других.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова )