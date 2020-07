На известном британском радио представлен репортаж о Евлахе – малоизвестные города мира

БАКУ /Trend Life/ - На передаче "A World in London" известного британского радио Mixcloud представлен репортаж об азербайджанском городе Евлах - The Interloper's Guide to Yevlakh (Azerbaijan), сообщил Trend Life лауреат всероссийских и международных конкурсов, уроженец Азербайджана Ровшан Мамедгулиев.

Репортаж представлен в рамках проекта "Малоизвестные города мира" и сопровождается композициями одного из великих джазовых пианистов XX века, основателя азербайджанского джаз-мугама Вагифа Мустафазаде, народных артистов Азербайджана Айгюн Кязымовой и Зульфии Ханбабаевой, группы Coldünya и гитариста с мировым именем Ровшана Мамедгулиева.

"Хотя я и родился в Баку, но мой отец из Евлаха. Поэтому было очень приятно, что репортаж был посвящен этому городу. Сюжет построен на повествовании трех ведущих (Join Kevin Acott, Harvey Wells, Alban Low), каждый из которых рассказывает свою историю, побывав в городе или регионе", - сказал Ровшан Мамедгулиев.

Евлах (азерб. Yevlax) - город c 1938 года. Административный центр Евлахского района, расположенный на реке Кура. Название города Евлах происходит от древнетюркского, что означает "заболоченная местность". Евлах является крупным транспортным узлом железных и автомобильных дорог, в котором есть аэропорт, пристань на реке Кура и железнодорожная станция на линии Тбилиси-Баку. От Евлаха также построена железная дорога на Агдам, узел шоссейных дорог. В городе расположены предприятия лёгкой и пищевой промышленности.

(Автор: Вугар Иманов)