Азербайджанцы создали остров, где живет всего один человек (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский художественный фильм "Daxildəki ada" (Мой внутренний остров) будет представлен на международном кинофестивале Sarajevo Film Festival (Сараево, Босния и Герцеговина) с 14 по 21 августа, сообщил Trend Life автор сценария и режиссёр Руфат Гасанов.

По словам режиссера, картина стала первым полнометражным художественным фильмом от Азербайджана, включенным в основную конкурсную программу Sarajevo Film Festival. В состав жюри входят - известный режиссер Мишель Хазанавичус (Франция, обладатель "Оскара" за фильм "Артист"), художественный руководитель Берлинского кинофестиваля Кардо Шатриан (Италия), актриса Ядранка Джокич (Хорватия), режиссер Срджан Голубович (Сербия), автор проекта Morelia Film Festival Андреа Ставенхаген (Мексика).

Фильм снят по заказу Министерства культуры Азербайджана на киностудиях "Азербайджанфильм" и Debüt, совместно с Arizona Productions, Coyote Cinema и Mandarin Agency. В ролях - народные артисты Азербайджана Видади Гасанов, Гурбан Исмайлов, Рафиг Азимов, актеры Орхан Ата и Эльвин Адыгезал. Оператор-постановщик - Орхан Аббасов, художник - постановщик - Эльтуран Мамедов, композиторы - Катерина Йондер и Фархад Фарзали, звукорежиссер - Теймур Керимов, второй режиссёр - Кямран Агабалаев, исполнительный продюсер - Надир Алиев.

По сюжету, Сеймур Таирбеков является одним из сильнейших гроссмейстеров мира, но переживает тяжелый период жизни. За несколько недель до важнейшей игры, он тайно отправляется на остров, где живет всего один человек…

(Автор: Вугар Иманов)