Шедевру "Tütək səsi" 45 лет! Почему сельчане хотели избить Михайа Волонтира, кто мог погибнуть, какие кадры не вошли в фильм (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Исполнилось 45 лет художественному фильму видного режиссера Расима Оджагова "Звук свирели" (Tütək səsi), снятого по мотивам повестей Исы Меликова "Звук свирели" и "Саз". Эта картина является настоящим шедевром и входит в Золотой фонд национального киноискусства. В 1976 году картина получила премию как лучший фильм на IX Всесоюзном кинофестивале в Бишкеке, а автор сценария Иса Гусейнов удостоен специального диплома Союза писателей Киргизской ССР.

Представляем читателям Trend Life интересный материал о фильме, который по форме и содержанию определяет главный приоритет Расима Оджагова - черно-белое кино как неизменное следование традиции неореализма.

Фильм производства киностудии "Азербайджанфильм" был снят в жанре драмы в 1975 году. События разворачиваются во времена Великой Отечественной войны, в 1942 году, в одном из сёл Азербайджана. В фильме поднимаются важные нравственно-этические проблемы того времени. Жители села под лозунгом "Все для фронта, все для победы" показывают единство, работают все от детей до пожилых женщин, ибо их отцы, братья, сыновья ушли на фронт защищать родину. Однако, между председателем сельсовета Джабраилом и жительницей села Сайялы (супруг Мухтар пропал без вести на фронте) вспыхивают чувства. Сын Сайялы Тапдыг и жители села выражает протест этой "порочной любви". Другой сын Джумру сходит с ума от потрясения. Одинокие женщины пытаются устроить самосуд над председателем, но веское слово аксакала Исфандияра киши вынуждает его покинуть село.

Одну из главных ролей сыграл легендарный молдавский актер, народный артист СССР Михай Волонтир (Джабраил) и народная артистка Грузии Лия Элиава (Сайяла). В роли Джабраила должен был сняться Шахмар Алекберов, но он сильно заболел, поэтому режиссер пригласил Михайа Волонтира. Тем не менее, Шахмар Алекберов озвучил эту роль на азербайджанском языке. А грузинская актриса Лия Элиава была приглашена на роль Сайялы потому, что азербайджанские актрисы отказались играть в эпизоде "постельной сцены".

Почему жители хотели избить Михайа Волонтира

Съемки фильма шли на протяжении года. Часть проходила в селах Гусарского района, другая – в павильоне "Азербайджанфильм" в Баку. Основные сцены снимались в деревне Хурай, а также в селах Аныг, Урва, Гонагкенд и Хил Гусарского района. В массовых сценах приняли участие около 500 жителей этих сел. Некоторые дома в селе Хурай, в которых проводились съемки фильма, а также здание мечети, относящейся к XVIII веку (в то время функционировало как клуб), висячий мост над Гусарчаем существуют по сей день. Висячий мост над Гусарчаем, по которому в фильме бежал Исфандияр киши, уже не используется. Сегодня жители пользуются новым мостом, построенным в 2007 году. А старый висячий мост остался в память от фильма "Звук свирели". Дом, где была снята сцена, в которой Джумру играет на свирели на крыше дома, уже снесен.

90-летний житель села Хурай Муталлим Муталлимов вспоминает, что местные жители, наблюдающие за съемками, сильно разозлились на Джабраила. По сюжету, произошло противостояние между Гылындж Гурбаном (народный артист Юсиф Велиев) и Джабраилом, который был обвинен в запятнанной чести семьи погибшего солдата. Настолько сильно и правдоподобно играли актеры, что жители села, принимавшие участие в массовой сцене, подумали, что все происходит на самом деле и в едином порыве бросились на Михайа Волонтира, чтобы избить его. С большим трудом удалось успокоить жителей села, и даже пришлось вызвать милицию.

"Если бы не милиция, актера точно убили бы! Поэтому последующую часть съёмок с массовым участием сельчан пришлось вести под наблюдением милиции. Я лично участвовал в съемках фильма. Сначала режиссер фильма Расим Оджагов и несколько человек пришли в наше село. Осмотрели дома, кварталы. Через месяц услышали, что в село приехали кинематографисты. Я был сторожем в их лагере. После съемок актеры уходили в гостиницу в райцентре. Мне поручили приносить продукты питания из районного центра. В фильме в одном кадре во время езды на телеге сняли и меня. Жителям села, снимающимся в массовых сценах, ежедневно платили деньги. Было очень интересно. Мы общались с такими известными актерами, как Мамедрза Шейхзаманов, Юсиф Велиев и другими", - вспоминает Муталлим Муталлимов.

Кадры, не вошедшие в фильм

Как известно, в те годы все фильмы проходили через худсовет в Москве. После первого просмотра, худсовет запретил фильм к показу. Дело в том, что в картине был эпизод, где Джабраил в жесткой форме, с кнутом в руках, хочет принудить молодежь к работе, которая отказалась выполнять требования председателя сельсовета в знак солидарности с Тапдыгом и протеста против запятнанной чести его семьи. По мнению худсовета, такое жесткое обращение не подобало советским гражданам. Расиму Оджагову пришлось внести изменения и смягчить эту сцену – Джабраил лишь кричит на молодых и хватает за грудь одного из "саботажников".

Заслуженный артист Откем Искендеров, который сыграл друга Тапдыга Нуру, рассказывает, что в фильм не были включены кадры свадьбы Сайялы и Мухтара. Мухтар и Джабраил были друзьями, и он любил Сайялы. И только ради друга отказался от неё. Во время свадьбы на деревню нападают бандиты, происходит перестрелка и Джабраил получает ранение, спасая Сайялы.

"Меня приглашали на главную роль Тапдыга, но не прошел вторую кинопробу. И тогда мне решили дать роль Нуру. На этом настоял Иса Гусейнов, который во время совещания в кабинете Расима Оджагова, сказал: "Это парень должен обязательно сыграть Нуру, он очень похож на мою молодость". Мне было всего 20 лет, и я был очень счастлив – так состоялся мой дебют в кино. Когда я играл эту роль, произносил слова своего героя, слышал рассказы об Исе Гусейнове, понял, что действительно играю его самого. Расим Оджагов был очень требовательным и никогда не начинал съёмки, пока не добивался желаемого на репетициях. И даже во время съемок он обращал внимания на каждую деталь, свет, расположение актеров, движение рук, эмоции и т.д. Один из эпизодов, когда Нуру навещает тяжелобольного Тапдыга, снимался с девятнадцати дублей! По сценарию, мой герой курил. Впервые в своей жизни я стал курить, чтобы кадры получались естественными…и не мог уже бросить на протяжении сорока лет. И, что самое удивительное, эти кадры так и не попали в фильм. По сюжету, я также должен был возделывать пашню при помощи быков. В фильме снималось много городских ребят и, конечно же, мы не могли управлять быками. Для нас даже наняли землепашцев, чтобы обучали нас. Но в одном из эпизодов повернулся к быку спиной, и он так поддел меня своими рогами, что до сих пор на спине остался шрам. И на руке также остался шрам от пореза косы во время жатвы пшеницы", – вспоминает актер.

"Смерть" от монпансье, или Наивные и добродушные сельчане

В фильме был эпизод, когда народный артист Мамедрза Шейхзаманов получил серьёзное повреждение ноги и чуть не утонул. Река Гусарчай глубокая и быстрая, покрытая острыми каменными валунами. Был найден брод, и актер должен был пройти через эту реку. Таков был замысел режиссера для эффекта восприятия чувств пожилого человека, который ждет с фронта своего сына. Хотя ему пришла похоронка, но он не верил в гибель сына.

По воспоминаниям Расима Оджагова, это был один из самых трудных моментов съемочного процесса: "Я сказал Мамедрзе Шейхзаманову, что снимем только кадры, как он входит и выходит из реки. Он не согласился, ответив, что для правдоподобности пересечет всю реку. Так и сделал. Однако, когда он переходил реку, речной камень попал ему в ногу, он упал в воду и стал стремительно по течению реки отдаляться от места съемок. Конечно, мы его спасли, но он получил сильное повреждение ноги. Пришлось на три дня остановить съемки этого эпизода. Через три дня возобновили съемки, но сделали так, как я и предлагал".

Исполнитель главной роли Тапдыга писатель и ученый-филолог Акиф Магеррамов (Акиф Али) снялся в четырех фильмах, а затем ушел из кинематографа в журналистку, много лет работал на Азербайджанском государственном телевидении и радио, на протяжении 25 лет был главой пресс-службы Кабинета министров Азербайджана.

"В тот период я снимался в главной роли Рустама в фильме "Краткие встречи на долгой войне" киностудий "Таджикфильм" и "Ленфильм". Это был мой дебют в кинематографе. Находясь на съемках в Ленинграде, меня пригласили на кинопробы в Баку, сказав, что Расим Оджагов никак не может найти исполнителя на главную роль. Я был утвержден и фактически параллельно снимался в двух картинах. Во время съёмок на меня больше всего подействовало очень добродушное отношение местных жителей. Во время перерывов каждый старался угостить нас медом, сливками, сыром, горячим тендиром. Говорили мне "сынок, какой ты худой, ешь и поправляйся. Но Расим Оджагов не разрешал много есть, так как я воплощал образ голодного в годы войны юноши".

Народная артистка Халида Гулиева, исполнительница роли почтальона Милли: "Расиму Оджагову понравилась моя работа в фильме "Насими". К тому же, я дружила с его супругой Светой ханум, которая всегда говорила, что Расим Оджагов высоко ценит мой актерский талант. Однажды мне сказали, что Расим Оджагов вызывает к себе в кабинет. Когда я хотела войти, на меня надвинулся густой дым от сигарет, он очень много курил. Я не захотела входить и стояла на пороге, а Расим Оджагов понял и, улыбаясь, сказал: "Заходи, не бойся, не задохнешься". Дал мне сценарий и сказал, чтобы я готовилась к роли Милли. Признаться честно, поначалу не хотела сниматься в этом фильме. Только сдали фильм "Насими", где играла Фатиму. Никак не могла прийти в себя от тяжелых съемок и этого трагического образа. Но, прочитав сценарий, поняла, что роль Милли очень эмоциональна и энергична, очень светлый образ. Чтобы не огорчать жителей села она даже всегда прятала похоронки с фронта. Съемки этого фильма проходили очень интересно, и даже был случай, который чуть не привел к трагедии. В одном из эпизодов, когда любимый парень Тапдыг угощает ее монпансье, я чуть не умерла. Дело в том, что конфета попала мне в дыхательные пути и застряла! Я стала задыхаться, вся почернела, весь творческий коллектив бросился ко мне. Меня быстро уложили лицом к земле и стали бить по спине. Вся жизнь пронеслась перед глазами, думала, всё - конец! Расим Оджагов сам побелел от переживаний и остановил съемки. После этого, мне до утра не давали спать, все время приходили и спрашивали о состоянии здоровья. А после фильма все меня называли Милли. Приходило много писем, девушки старались встретиться со мною, а парни предлагали угостить монпансье (смеется)".

По словам актрисы, на протяжении двух месяцев жители сел постоянно были с творческим коллективом, по ночам разжигали костры, все время угощали различными вкусными блюдами.

"Это были очень добрые и наивные люди, как чистейший родник. Они все принимали на веру. Например, в одном из эпизодов сельчане стали предъявлять претензии Расиму Оджагову, почему он поднял на крышу душевнобольного Джумру (по сюжету), чтобы играть на свирели. Все с переживанием наблюдали, чтобы он не упал с крыши. Они были настолько наивны, что все воспринимали, как реально происходящее и с большим трудом удавалось им объяснить, что это просто фильм (смеется). И каждый раз, когда Мамедрза Шейзаманов (Исфандияр киши) исполнял на сазе "Ruhani" у него самого и сельчан из глаз шли слезы. Это надо было видеть! А играть на сазе его научил автор сценария фильма Иса Меликов".

Мистическое звучание свирели

Особо отметим музыку к фильму лауреата Госпремии, народного артиста Агшина Ализаде. Мистически выглядит образ молодого парня по имени Джумри (народный артист Шамиль Сулейманов), исполняющего мугам на свирели, на восходе и закате солнца, в момент появления почтальона Милли. Этот образ является одним из самых печальных в национальном кино.

Шамиль Сулейманов вспоминает: "Повести Исы Гусейнова "Звук свирели" и "Саз" были бестселлерами нашего времени. Невозможно было читать без слез, очень трогают за душу. Иса Гусейнов постоянно был на съемочной площадке, как будто сам был режиссером картины. Я был тогда 19-летним студентом Государственного института искусств и для воплощения образа Джумру вместе с друзьями из мединститута посещал психоневрологическую лечебницу. Многое узнал, но, как оказалось, пациенты из больницы и душевнобольные в реальной жизни совсем разные люди. И в воплощении этого образа сыграло мастерство Расима Оджагова. Интересно, что на эту роль претендовал Расим Балаев, который был известен по фильму "Насими". Когда меня утвердили на эту роль, я всем хвалился в институте, что вместо Расима Балаева режиссер отдал предпочтение мне (смеется). А по вечерам, мы – молодые актеры специально заваривали чай и приглашали корифеев Мамедрзу Шейхзаманова и Юсифа Велиева, чтобы пообщаться и поучиться у них мастерству. Интересно, что спустя 30 лет я отдыхал в тех краях, где снимался фильм. Жили в одном доме и попросили соседа, чтобы каждый день приносил нам свежие молочные продукты. Когда настала пора расчета, пришел мальчик и сказал: "Дядя Джумру, вы же играли на свирели на крыше нашего дома. Отец денег не возьмет". Как оказалось, это был тот самый дом…".

Фильм вызвал большой резонанс в советских СМИ

После премьеры о фильме публиковалось множество материалов в газетах и журналах.

В журнале "Спутник кинозрителя" за 1976 год было написано: "Это были труднейшие в истории нашей страны годы: война. Она останется за кадром, мы не услышим ее раскатов, но отзвуки Великой Отечественной докатятся и сюда, в далекую азербайджанскую деревню. Похоронки не обходили стороной этот край, вмиг превращая жен - во вдов, детей - в сирот, матерей и отцов - в безутешных старцев...

Шла война, но шла и жизнь со всеми ее всегдашними проблемами и бедами, с любовью и ненавистью, с работой до изнеможения, с голодом и лишениями. Автор сценария Иса Гусейнов и режиссер-постановщик Расим Оджагов сумели передать атмосферу войны, ее непосильных будней, не прибегая к батальному описательству. Это редко удается в фильмах, повествующих о жизни самого глубокого тыла…

Только по скорбным лицам женщин и по взрослым лицам детей, по опустевшим и притихшим дворам можно было безошибочно определить, какой силы горе свалилось на этих людей, какой мощи лихолетье пронеслось над их Родиной. И восхититься тем внешним спокойствием, тем достоинством и несгибаемостью, с которыми люди встретили и одолели это испытание".

В журнале "Советский экран" за 1976 год было написано: "Нравственность любого народа исповедует максималистские принципы в том, что касается отношений мужчины и женщины. Да и авторы фильма, судя по всему, не вдохновлялись афоризмом, по которому "любовь всегда права". Иначе не вырвались бы у Джабраила тяжелые слова: Видно нельзя быть счастливым, когда кругом столько несчастья". Иначе не ушел бы он из деревни, бросив там всю свою жизнь…

Создатели фильма – автор сценария Иса Гусейнов и режиссер Расим Оджагов – все время балансируют на грани между драмой и поэтической балладой, причем самое интересное и значительное в фильме – не любовная коллизия. Попытка семейного счастья, как и следовало ожидать, кончается трагически. Сайяла заплатила за нее слишком дорого. Мало того, что один из сыновей сошел с ума, второй умирает на руках матери. И вдруг этот штопор, это водоворот страстей сменяется поэтической интонацией. Где-то в самой глубине финального кадра смутно замаячит размытая далью фигура солдата. "Солдат идет!" – крикнет девушка-почтальон. И все оцепенеют, замрут в надежде. А он все ближе, и уже видно, как он энергично шагает, как торопится домой. Мы не узнаем, чей это муж или сын неожиданно пришел с фронта. Кадром ожидания на дороге фильм кончится, намеренно не поставив последней точки…".

При подготовке материала использованы статьи из открытых источников в интернете

(Автор: Вугар Иманов)