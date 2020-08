Варис Йолчуев вошел в состав жюри Международного фестиваля "Российский берег"

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский писатель, лауреат международных конкурсов Варис Йолчуев вошел в состав жюри III Международного фестиваля искусств "Российский берег", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт проекта.

Фестиваль проходит в онлайн-формате.

Организатором фестиваля "Российский берег" является творческое объединение "Международный форум искусств Grand Art".

Фестиваль проходит по следующим номинациям – вокальное искусство, музыкально-инструментальное искусство, хореографическое искусство, художественное слово, театральное искусство, цирковое искусство и художественно-прикладное творчество. Его цели и задачи - стимулирование развития творческой активности населения и повышения качества художественного творчества через формы творческого обмена участников фестиваля; привлечение внимания к творчеству детей и молодежи, воспитанников детских домов, детей с ограниченными физическими возможностями; установление творческих связей между участниками, развитие международного сотрудничества в сфере культуры и искусства; выявление, поддержка и продвижение талантливых исполнителей и коллективов.

В состав жюри вошли представители Азербайджана, России, Чехии, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Узбекистана и Грузии.

Варис Йолчуев - выпускник факультета филологии Бакинского государственного университета, член Союза писателей Азербайджана, Российского союза писателей и Интернационального союза писателей, сопредседатель Литературного совета ассамблеи народов Евразии.

Является автором 19 книг, которые были изданы в Азербайджане, России, Турции, Узбекистане, США и Канаде. Лауреат национальных и зарубежных премий - литературной премии Азербайджана "Золотое слово", Евразийского писательского объединения, Евразийского литературного фестиваля фестивалей ЛиФФт в Сочи, Московской международной литературной премии, медали Адама Мицкевича (учреждена ЮНЕСКО), Международной Лондонской литературной премии 2015-2109 годов, European Market Research Center, Editorial Ofice, Promotion of Creative Writing in the USA, Antoine de Saint-Exupery, Dan ulduzu, обладатель медали "Александр Пушкин. 220 лет" и т.д.

Был признан "Писателем года" в России, Франции, Турции, Великобритании. Его произведения входят в литературные фонды библиотек Великобритании, Германии, России, Турции, Израиля. По произведениям "Верю в тебя" и "Горсть земли" сняты художественные сериалы. Входил в состав оргкомитета пятого Евразийского литературного фестиваля фестивалей ЛиФФт, проведенного в Баку (2019 год).

(Автор: Джани Бабаева)