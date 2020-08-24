Интервью с азербайджанской писательницей на страницах британского журнала

БАКУ /Trend Life/ - В специальном выпуске британского журнала OCA Magazine представлен материал об азербайджанской писательнице Сарии Мамедовой, сообщает Trend Life. Впервые за одиннадцать лет британский журнал OCA Magazine решил опубликовать сборник интервью выдающихся членов Евразийской творческой гильдии (Великобритания).

Сорок уникальных талантов из разных стран, вовлеченных в разные сферы деятельности, поделились о том, как Евразия влияет на их творческую и профессиональную жизнь.

На страницах специального летнего выпуска журнала опубликовано интервью Сарии Мамедовой. В нем она делится своей личной историей, которая не оставит равнодушного ни одного читателя.

Сария Мамедова (род. 08.03.1947 года, Баку) - член Союза писателей Азербайджана, Союза писателей России, Международного союза писателей (COI) и Союза писателей Северной Америки, Евразийской творческой гильдии.

С отличием окончила Азербайджанский институт нефти и химии (ныне - Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), а также аспирантуру. Кандидат химических наук, работала в Институте геологии НАНА. Автор более 20 книг, более 200 произведений, 140 научных трудов, имеет два авторских свидетельства, семь рационализаторских предложений. Лауреат множества национальных и международных литературных премий, "Писатель года" 2013-2015 годы, кавалер медалей "Российская литературная премия", "Князей Бориса и Глеба", "Георгиевская лента", имеет международные сертификаты и почетные дипломы России, США, Великобритании, Сирии и других стран.

(Автор: Джани Бабаева.)