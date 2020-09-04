Азербайджанские художники будут продавать свои работы онлайн

БАКУ /Trend Life/ - При организации министерства культуры и Азербайджанской государственной картинной галереи, а также при поддержке "Artgift Azerbaijan" седьмого сентября в 18.00 будет организована онлайн-выставка-продажа работ азербайджанских художников, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства.

В ходе онлайн-выставки будут представлены работы азербайджанских художников разных поколений. Среди экспонатов будут представлены живописные и графические произведения, а также скульптура.

Задачи онлайн-выставки – развитие бизнес-связей в сфере культуры и искусства, налаживание контактов между покупателями и продавцами в этой области, усиление конкурентоспособности в сфере арт-бизнеса.

Онлайн-выставка-продажа будет осуществляться посредством портала www.artgift.az.

(Автор: Джани Бабаева) )