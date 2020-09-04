Всемирно известный француз с азербайджанскими корнями получил приз за вклад в мировое киноискусство

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известный французский актер, продюсер и режиссер с азербайджанскими корнями, художественный руководитель парижского театра "Мариньи" Робер Оссейн получил почетную награду 49-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость" - "Золотой Скифский олень" за вклад в мировое киноискусство, сообщает Trend Life.

На фестивале "Молодость" были представлены более 250 фильмов, из них 55 украинские - все их можно смотреть в онлайн и оффлайн форматах бесплатно. Гран-при получили сразу два фильма – "Особые приметы" Фернанда Валадес (Мексика, Испания) и "Твой ход" Мириам Верро (Канада). Были также вручены призы за лучшие национальные и международные, студенческие и детские, дебютные короткометражные и полнометражные игровые ленты.

Робер Оссейн по видеосвязи обратился к организаторам и участникам мероприятия. Он поблагодарил за "Скифского оленя", который ему вручили за вклад в мировое киноискусство и напомнил, что его мать, актриса, - родом из Украины.

Напомним, что Робер Оссейн (Robert Hossein) родился 30 декабря 1927 года в Париже в музыкальной семье. Его отец, скрипач и композитор, азербайджанец Аминулла Гусейнов(1905 -1983) был родом из Самарканда (Узбекистан) ,а дедушка из Азербайджана. Перед Первой мировой войной Аминулла Гусейнов некоторое время жил в Москве, затем уехал в Германию, где учился в Штутгартской и Берлинской консерваториях. В Германии он встретил пианистку и комедийную театральную актрису Анну Миневскую, еврейского происхождения и родом из Киева, чья семья покинула Советский Союз после Октябрьской революции 1917 года. Вместе супруги поселились в Париже, где Аминулла Гусейнов поменял имя и фамилию на Андре Оссейн (Andrе Hossein). На счету Робера Оссейна более ста работ в кино и театре, как актера и режиссера, он написал две книги мемуаров.

(Автор: Вугар Иманов)