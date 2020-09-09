Международный день красоты в Азербайджане с прекрасными дамами (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Девятого сентября отмечается Международный день красоты. В этот день в мире особенно приветствуется все красивое, прекрасное, то, что доставляет эстетическое и нравственное наслаждение.

В большинстве случаев "красота" ассоциируется с образами представительниц прекрасного пола. В связи с чем Trend Life решил подготовить подборку картин ряда азербайджанских художников, на которых изображены прекрасные дамы.

Героини полотен разные - одни художники видят их загадочными, романтичными особами, другие - вдумчивыми и суровыми, третьи - кокетливыми обольстительницами…

Низар Мамедов

Народный художник Ариф Гусейнов

Заслуженный художник Елена Хагвердиева

Нигяр Нариманбекова

Заслуженный художник Эльяр Алимирзоев

Эмиль Азиз

Народный художник Халида Сафарова

Заслуженный художник Рашад Мехтиев

Народный художник Сакит Мамедов

Народный художник Сирус Мирзазаде

Джалал Агаев

Вугар Али

Заслуженный художник Инна Костина

Рагим Гашимов

Намиг Исмаилзаде

(Автор: Джани Бабаева.)