С новым учебным годом! Поздравление из фильма "Приключения Электроника" на азербайджанском языке (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - 6-летний Омар, который завтра пойдет в первый класс бакинской школы №200, представил свой первый клип, посвященный Дню знаний в Азербайджане, сообщает Trend Life.

Омар – сын композиторов Ульвии и Бабира Бабирли. Он исполнил известную композицию "Крылатые качели" (музыка Евгения Крылатова, слова Юрия Энтина) из любимого детского фильма режиссёра Константина Бромберга "Приключения Электроника". Слова песни на азербайджанском языке принадлежат Айдан Хандан, режиссер работы – Джалал Мамедов.

Отметим, что в школах Азербайджана новый учебный год начинается 15 сентября. И этот день является важным праздником для всей страны - Днём знаний.

Напомним, что в связи с установленным планом Кабинета министров и министерства образования в рамках реализации постановления "Об организации учебного и учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях Азербайджана в период особого карантинного режима" учебный процесс будет осуществляться в гибридном формате (очное и удаленное обучение). Обучение в школах будет проходить с соблюдением всех правил, установленных в период пандемии. В новом учебном году в общеобразовательных учреждениях Азербайджана ожидается обучение 1 574 206 учащихся.

(Автор: Вугар Иманов)