История азербайджанской национальной музыки устами молодых музыкантов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 18 сентября, в Азербайджане отмечается День национальной музыки. Этот праздник вошел в историю также как день рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли (1885-1948). Также в этот день отмечается день рождения другого выдающегося представителя азербайджанской музыки, великого композитора Муслима Магомаева-старшего (1885-1937), сообщает Trend Life.

Ко Дню национальной музыки, 135-летию со дня рождения видных представителей классического искусства Узеира Гаджибейли и Муслима Магомаева молодые азербайджанские музыканты подготовили интересный видеопроект об огромном вкладе этих выдающихся личностей в музыкальную культуру Азербайджана.

В проекте приняли участие – пианисты Вургун Векилов и Тофик Шихиев, музыковед Рюзгар Ахмедзаде, трубач Исрафил Расулов, оперные певцы Атеш Гараев и Магеррам Гусейнов, исполнитель на кларнете Мамед Раджабли, дирижер Мустафа Мехмандаров, скрипачка Джейла Сеидова, исполнитель на балабане Ниджат Мансимов, исполнитель на кяманче Гусейн Нагиев, композитор Илаха Гисмет, вокалисты Риад Ага и Искендер Гасанзаде.

(Автор: Джани Бабаева)