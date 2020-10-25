Триумф Юсифа Эйвазова вместе с Пласидо Доминго, или как Армяне опять остались со своим большим носом (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известный оперный исполнитель, тенор, народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов с триумфом выступил на сцене Государственного академического Большого театра России в гала-концерте "Большой и Пласидо Доминго: жизнь в опере", сообщает Trend Life.

Наш соотечественник исполнил вместе со всемирно известным испанским оперным певцом и дирижёром, генеральным директором Лос-Анджелесской оперы Пласидо Доминго дуэт Дона Альваро и дона Карлоса Invano Alvaro ti celasti al mondo из оперы Джузеппе Верди "Сила судьбы".

В концертной программе приняли участие мировые звезды Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Петр Бечала, Михаэль Фолле, а также совсем молодые артисты - шведское сопрано Кристина Нильссон, сопрано из Южной Африки Притти Йенде, испанский тенор Шабьер Андуага. За пультом симфонического оркестра был главный дирижер - музыкальный руководитель ГАБТ Туган Сохиев. Прозвучали арии и ансамбли из классического оперного репертуара.

Напомним, что 21 октября Пласидо Доминго впервые встал за пульт симфонического оркестра и выступил в качестве дирижера оперы Пуччини "Манон Леско", в которой больше полувека исполнял ведущую партию. Спектакль прошел в Большом театре. Центральные партии в постановке исполнили участники премьерных спектаклей, народные артисты Азербайджана Юсиф Эйвазов и Эльчин Азизов. Заглавную партию исполнила российская звезда Анна Нечаева.

Ложкой дегтя в преддверии этого вечера стала армянская истерия, развязанная в соцсетях против Юсифа Эйвазова, которая полностью провалилась. Как говорится, армяне опять остались со своим большим носом, который вечно суют куда попало и постоянно прищемляют. На этот раз подлую кампанию запустила некая Марина Искандарян, сотрудница Большого театра, которая призвала соотечественников воспрепятствовать выступлению Юсифа Эйвазова вместе с Пласидо Доминго.

Юсиф Эйвазов неоднократно сталкивался с пакостями и грязными играми армян, которые не только завидуют его успехам, но и органически не переваривают его патриотизм, любовь к своей Родине - Азербайджану.

Еще в начале года армяне подняли скандал, обвинив исполнителя в якобы отказе выступать на церемонии открытия ежегодного Дрезденского Оперного бала - Semper Operaball на одной сцене с некоей Рузан Манташьян. Дрезденский театр был забросан тысячами обращений и организаторам фестиваля пришлось объяснять многочисленным армянским провокаторам, что Эйвазов не выдвигал каких-либо требований, а выступление Манташьян просто не было запланировано. Художественный руководитель Semper Operaball Ханс-Йоахим Фрей при этом подчеркнул: "Юсиф Эйвазов пользуется большим уважением как космополитичный артист и честный человек".

И напоследок. Есть замечательная пословица: "Собака лает, караван идет"…

(Автор: Вугар Иманов)