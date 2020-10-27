Деятели культуры Азербайджана и Турции осудили армянский вандализм в проекте АМИ Trend и Международного центра мугама ( ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend Life/ - Началась реализация совместного проекта Международного центра мугама и АМИ Trend под названием "Havalansın Xanın səsi, Qarabağın şikəstəsi".
Эта цитата из стихотворения великого поэта Самеда Вургуна "Азербайджан". Проект посвящен истории, культуре и искусству древней земли Азербайджана – Карабаху, национальному наследию страны.
Автор идеи проекта – лауреат международных конкурсов, кавалер государственных медалей Франции и Венгрии, директор Международного центра мугама, народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов.
Гостями первой передачи стали - народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов, член Международного совета по традиционной музыке при ЮНЕСКО (ICTM), ведущий научный сотрудник Института архитектуры и искусства НАНА, музыковед, заслуженный деятель искусств Сурая Агаева, руководитель отдела музыкального фольклора Институт фольклора НАНА, доктор искусствоведения, профессор Наиля Рагимбейли, профессор Университета Нигде Омер Халисдемир и Турецкой государственной музыкальной консерватории Фейзан Гёхер.