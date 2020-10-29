Международный центр мугама представляет проект, посвященный музыкальной истории Карабаха

БАКУ /Trend Life/ - В эти знаменательные дни, имеющие историческое значение для территориальной целостности нашей страны, Международный центр мугама (МЦМ) начал реализацию ряда проектов, направленных на пропаганду азербайджанского исторического и культурного наследия, разрушенного и разграбленного в результате варварства армянских оккупантов, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

В сообщении МЦМ отмечается, что история музыки Карабаха, занимающая в истории азербайджанской музыки важное место, также выделяется своей древностью и своеобразием. Международный центр мугама, регулярно представляющий лекции и ценную информацию об азербайджанском музыкальном наследии, старинных музыкальных инструментах и мугамах, на этот раз представит проект, посвященный Карабахской школе мугама и Карабахским певцам.

В данном проекте Центр мугама представит ценную информацию о музыкантах древней Шуши, а также о корифеях, чьи белоснежные бюсты украшают величественное фойе Центра.

Более подробную информацию о проекте можно получить на страницах МЦМ в социальных сетях.

"Наш путь лежит в город Шушу, с давних времен прославившуюся как колыбель азербайджанской культуры и музыки. Шуша по праву считалась консерваторией всего Закавказья. Видные представители Шушинской консерватории достойно представляли азербайджанскую музыку и приносили ей славу на всех континентах мира. Шуша подарила таких музыкальных талантов, как Мир Мохсун Навваб, Харрат Гулу, Гаджи Гюсю, Садыхджан, Мешеди Иси, Абдулбагы Зулалов, Джаббар Гаръягдыоглу, Кечячиоглу Мохаммед, Мешеди Мамед Фарзалиев, Ислам Абдуллаев, Сеид Шушинский, Бюльбюль, Зульфи Адыгезалов, Хан Шушинский, Рашид Бехбудов, Мешеди Джамиль Амиров, Гурбан Пиримов, Узеир Гаджибеков, Зульфугар Гаджибеков, Фикрет Амиров, Ниязи, Афрасияб Бадалбейли, Солтан Гаджибеков, Ашраф Аббасов, Сулейман Алескеров и многих других.

Начиная с первой половины ХIХ века, наряду с различными областями искусства, в Шуше с большой скоростью развивалось исполнительное искусство. По сравнению с другими районами Азербайджана, исполнительное искусство было больше развито в Карабахском крае, особенно в городе Шуша. Это неслучайное явление, без сомнения, связано с географическими условиями Шуши, а с другой стороны – с широкими культурно-экономическими связями города", - подчеркнуто в сообщении.