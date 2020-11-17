Олег Амирбеков, Наргиз Керимова и Кенуль Арифгызы приглашают совершить виртуальное путешествие (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей ковра продолжает реализацию проекта "Виртуальный тур с известными персонами", который был встречен общественностью с большим интересом.

В рамках проекта зрители могут ознакомиться с ворсовыми коврами, национальной одеждой, вышивкой, образцами художественного металла и "Карабахской комнатой", демонстрируемыми на втором этаже музейной экспозиции.

Очередной виртуальный тур по музею провели солистка Азербайджанского государственного академического музыкального театра, заслуженная артистка Наргиз Керимова, директор отдела утренних передач Общественного телевидения Кенуль Арифгызы, актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Олег Амирбеков.

В рамках инклюзивных программ музея видеоролик сопровождается сурдопереводом.

Автор сценария виртуального тура – директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова, режиссер – Мубариз Нагиев.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)