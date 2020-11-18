Джалал Аббасов награжден орденом Национального героя Альберта Агарунова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный деятель искусств, секретарь Союза композиторов Азербайджана Джалал Аббасов награжден орденом Национального героя Альберта Агарунова, сообщает Trend Life. Почетный орден композитору вручил председатель Общины горских евреев Милих Евдаев за сочинение для оркестра и детского хора "İn memoriam..." памяти Альберта Агарунова.

"В самый разгар недавних боевых событий за освобождение оккупированных земель Азербайджана от армянской оккупации Милих Евдаев неоднократно бывал на передовой. В один из визитов Милих Евдаев вручил орден Альберта Агарунова экипажу танка, особо отличившемуся в боях за освобождение страны от фашисткой чумы. Боевой машине этого экипажа было присвоено имя Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова. И для меня большая честь получить этот орден", - отметил Джалал Аббасов.

Имея шушинские корни - его отец - народный артист Азербайджана, композитор Ашраф Аббасов родился в Шуше, композитор уделяет особое внимание патриотической сфере и родному Карабаху. Свою симфонию №4 "Səni bir daha görə bilsəydim..." он посвятил земле своих предков – Шуше и шушинцам, отмеченную еще в 1998 году премией ООН.

"Я долгие годы жил мечтой о свободной от оккупантов Шуше. С особой болью все эти годы думал о том, что мой отец так и не дождался этого счастливого события. Более того, я родился 8 мая, но после 1992 года – когда в эту дату была оккупирована Шуша, не отмечал свой день рождения. Отныне Шуша свободна и день его освобождения 8 ноября стал самым счастливым в моей жизни. Низкий поклон каждому нашему солдату и офицеру, отстоявшим честь родной земли. Склоняю голову перед памятью павших в боях за родину героев. От всей души благодарю Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева! Отныне и у нас есть свой день победы – 10 ноября! Свои мысли, чувства, переживания я, как и многие азербайджанские деятели искусства, стараюсь донести через творчество. Пользуюсь случаем, чтобы выразить искреннюю признательность за оценку моего труда. Такая награда ко многому обязывает. Нам всем выпала особая миссия – стать свидетелями высокого патриотизма азербайджанского народа. Героика наших будней должна и обязательно будет увековечена в произведениях искусства, чему серьезное внимание уделяет Союз композиторов Азербайджана", - отметил Джалал Аббасов.

Учрежденный Фондом "Дэдэ Горгуд" совместно с Общиной горских евреев орден Альберта Агарунова отмечен девизом "Во имя мира на земле". Для азербайджанского народа, к которому причисляются все, кто живет на благословенной земле Азербайджана, независимо от их национальности и вероисповедания, подвиг Альберта Агарунова стал символом преданности и большой любви к родине. Надо ли удивляться тому вниманию, которое уделяется памяти героя, именем которого названы в Баку улица, школа. Образ героя увековечен в скульптурном монументе, а теперь его имя воспето и в музыкальном произведении известного композитора.

Джалал Аббасов родился 8 мая 1957 года в городе Баку. Выпускник музыкальной школы имени Бюльбюля, Азербайджанской государственной консерватории имени Узенира Гаджибейли по классу композиции народного артиста СССР, профессора Гара Гараева. С 1981 года член Союза композиторов СССР и Азербайджанской Республики.

Произведения Джалала Аббасова с успехом исполнялись в США, Германии, Франции, Италии, Норвегии, Австрии, Индонезии, Южной Корее, Турции, Узбекистане, России, Грузии, Украине и других странах, неоднократно удостоенные международных премий. Произведения композитора изданы во Франции, России, Азербайджане и т.д. Большое внимание уделяет изучению и пропаганде музыкального наследия азербайджанского народа, автор научных статей, преподаватель Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и Азербайджанской национальной консерватории.

(Автор: Вугар Иманов)