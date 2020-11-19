Международный центр мугама представил проект "Карабах - это Азербайджан!" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама представил видеоролик "Карабах - это Азербайджан!", посвящённый Победе Азербайджана над оккупантами, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

В рамках видеопроекта представители интеллигенции Азербайджана, известные деятели культуры и искусства выражают глубокую признательность Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Азербайджана, Президенту Ильхаму Алиеву и нашей доблестной армии.

Деятели культуры отмечают, что народ Азербайджана еще раз продемонстрировал единство и солидарность, патриотизм и безграничную любовь к Родине. Героизм азербайджанских военнослужащих, сражавшихся за освобождение наших исконных земель от оккупантов, никогда не будет забыт.

В съемках видеоролика "Карабах – это Азербайджан!" приняли участие - народные артисты Азербайджана Рамиз Гулиев, Мохлат Муслимов, Фикрет Вердиев, Мансум Ибрагимов, Тейюб Асланов, Мунис Шарифов, Гюльянаг Мамедова, Фахраддин Дадашев, заслуженные артисты Нурия Гусейнова, Эльнур Зейналов, Сабухи Ибаев, солисты Международного Центра Мугама Ровшан Гурбанов, Кёнуль Халилзаде, Сабина Арабли, Эльгиз Алиев и другие.

Видеоролик представлен на официальных страницах Международного центра мугама в социальных сетях.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)