"Книга моей матери" Джалила Мамедгулузаде скоро на телеэкранах

БАКУ /Trend Life/ - Показ 12-серийного фильма, снятого по мотивам пьесы Джалила Мамедгулузаде "Книга моей матери" ("Anamın kitabı") начнется в эфире Общественного телевидения (İTV) с четвертого декабря, сообщает Trend Life.

"Книга моей матери" – совместный кинопроект министерства культуры Азербайджана, Общественного телевидения и киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Съемки проходили в Астаринском и Лянкаранском районах страны.

Авторы сценария кинопроекта – Хайям Абдуллазаде, Наиг Бабаева, Нурлан Гасанли, Заур Рзаев, режиссеры-постановщики Хайям Абдуллазаде и Эльмеддин Алиев, оператор-постановщик – Эльман Алиев, композитор – Араз Гумбатов, звукорежиссер – Орхан Агаларов, монтажер – Эльчин Эльханлы, художник по гриму – Адиля Фаррухова.

В ролях – заслуженные артисты Алмаз Аманова и Логман Керимов, актеры Мурад Мамедов, Асиман Ага Ровшан, Зия Ага, Эсмиральда Абдуллаева, Иоанна Френшдант, Сабина Абдуллаева, Анар Микаилов, Эльхан Гулиев, Намис Ширмамедов, Гызылгюль Гулиева, Земфира Наджафова, Сайяд Али и Эмин Насирли.

(Автор: Джани Бабаева)