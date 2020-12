В Баку раздали "Золотые гранаты" – названы победители Международного фестиваля короткометражных фильмов

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане подведены итоги XI Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов, сообщает Trend Life.

В связи с пандемией коронавируса и карантинным режимом все мероприятия шестидневного киномарафона прошли в онлайн-формате.

Фестиваль организован Центром молодых кинематографистов "Cinema" при поддержке министерства культуры, министерства молодежи и спорта Азербайджана, а также Гильдии продюсеров, Киноцентра "Низами", компаний "02 MEDİA" и "ÖZ FİLM".

По словам директора фестиваля Фехруза Шамиева, онлайн-показы фильмов вызвали большой интерес со стороны киноманов. 85 фильмов, включенных в международную, национальную программу фестиваля и программу Cinemobil, были продемонстрированы на специальной платформе, и с интересом встречены зрителями.

Председатель международного жюри – режиссер, продюсер Олег Сафаралиев отметил значимость проведения фестиваля, особенно в период пандемии: "Киносфера должна развиваться. Режиссеры должны снимать новые фильмы, молодые кинематографисты - демонстрировать свое мастерство, представлять широкой общественности свои работы. Фестиваль в первую очередь направлен на поддержку молодых режиссеров. Желаю всем творческих успехов, и верю, что молодыми кинематографистами будут созданы в дальнейшем художественные произведения высокого уровня".

Член жюри – режиссер Руфат Асадов дал высокую оценку представленным на конкурс работам: "Мы посмотрели фильмы на очень интересные темы, с нестандартным режиссерским подходом. Поздравляю победителей, а всем участникам желаю больших успехов. Фестиваль проводится в одиннадцатый раз, и если на участие в нем поступают 3086 фильмов из 72 стран мира, это говорит о престиже кинофорума. Меня радует, что организаторы проекта смогли провести фестиваль в этом году, и продолжить замечательную традицию. Это очень важно".

Председатель жюри национальной программы – искусствовед, сценарист Надир Бадалов отметил, что фестиваль создает условия для диалога поколений: "У меня одно мировоззрение, у авторов фильмов, представленных на фестивале - совершено другие взгляды, и с этой точки зрения получается очень интересный диалог".

Член жюри – режиссер, продюсер Теймур Гаджиев подчеркнул, что основными критериями при определении победителей были идея фильма и авторский подход: "Среди представленных работ были фильмы, которые, несмотря на свои технические и другие недостатки, демонстрировали творческий потенциал авторов. Поэтому мы решили выбирать и продвигать работы, в которых больше логики, чувства, творческого мышления, чем профессиональных технических данных".

Победители фестиваля:

Национальная программа:

- "Лучший художественный фильм" - ÜÇ YOL ("Три дороги") – режиссер Азер Аллахвердиев – награда фестиваля "Золотой гранат";

- "Лучший документальный фильм" - BİR ATA HAQQINDA ("Об отце") – режиссеры Тогрул Муса и Нурлан Гасанли – награда "Золотой гранат";

- "Лучший анимационный фильм" – QUZĞUN ("Ворон") – режиссер Фидан Ахундова – награда "Золотой гранат";

-"Лучший социальный ролик" - TEZLİKLƏ ("Скоро") – режиссер Ниджат Гадимли – награда "Золотой гранат";

- "Лучший сценарий" - ÜÇ YOL ("Три дороги") – режиссер Азер Аллахвердиев.

Дипломов членов жюри удостоены фильмы:

- "QUYU" ("Скважина") – режиссер Эльнур Паша;

- "SÜKUT" ("Тишина") – режиссер Джейхун Турксой;

- "ANAMLA DƏQİQƏLƏR" ("Минуты с мамой") – режиссер Санан Сафаров;

- "ZÜLEYXA İLƏ DİALOQLAR" ("Диалоги с Зулейхой") – режиссер Рашид Агамалыев.

Программа фестиваля "Cinemobil"

- "Лучший фильм" – "BİR ZAMANLAR DƏRNƏGÜLDƏ" ("Однажды в Дарнагюле") – режиссер Санан Сафаров.

Специальная награда Центра молодых кинематографистов "Cinema" - "BAKI KÜLƏYİ" ("Бакинские ветра") – режиссер Ширин Ахмедов.

Награда "AzərNyuMedia" - "DÖNGƏ" ("Поворот") – режиссер Вафа Агабалаева.

Специальный диплом компании "ÖZ FİLM" – "TIQ-TIQ VƏ DOSTLARI MÖCÜZƏLƏR AXTARIŞINDA" ("Тыг-тыг и друзья в поисках чудес") – режиссер Султан Аббасбейли.

Международная программа фестиваля:

- "Лучший художественный фильм" – STİCKER ("Наклейка") – режиссер Георгий М. Унковский (Македония) – награда фестиваля "Золотой гранат";

- "Лучший документальный фильм" - "YOU SHOULD HAVE STAYED HOME, YOU MORONS" ("Вы должны остаться дома, дураки") – режиссер Инес Луис (Португалия) – награда "Золотой гранат";

- "Лучший анимационный фильм" – "NATURAL SELECTİON" ("Естественный выбор") – режиссер Алета Ражич (Босния и Герцеговина) – награда "Золотой гранат";

- "Лучший режиссер" – "THE BED" ("Кровать") – режиссер Даниэла Абад Ломбана (Колумбия);

- "Лучший режиссер документального фильма" – "THE HEAVENS" ("Небеса") – режиссер Мануэль Марини (Италия);

- "Лучший режиссер анимационного фильма" – "LET’S MEET YESTERDAY" ("Давай встретимся вчера") – режиссер Ива Токмакчиева (Болгария).

Специальная награда членов жюри – "PERPETUAL NIGHT" ("Вечная ночь") – режиссер Педро Пералта (Португалия).

Специальный диплом членов жюри – "WARD'S HENNA PARTY" ("Церемония хны") – режиссер Морад Мустафа (Египет)

Специальная награда Центра молодых кинематографистов "Cinema" - DRIFTERS ("Дрифтеры") – режиссер Джей Уалкер (Чехия).

Отметим, что работа кинофорума всегда направлена на поддержку отечественных режиссеров. Фестиваль осуществит техническую поддержку и постпродакшн для следующих проектов победителей национальной программы в категориях "Лучший короткометражный художественный фильм" и "Лучший короткометражный документальный фильм". Для победителя в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм" будет осуществлена поддержка только в постпродакшн.

Бакинский международный фестиваль короткометражных фильмов проводится с 2004 года. На фестивале были ранее представлены картины, завоевавшие признание престижных международных фестивалей, среди которых Каннский, Венецианский, Берлинский и премия "Оскар". Фестиваль является крупнейшим в Азербайджане.

Информационная поддержка проекта – TREND

(Автор: Джани Бабаева)