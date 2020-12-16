"Магомаев" вошел в пятерку самых популярных российских сериалов 2020 года (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Многосерийный фильм "Магомаев", продемонстрированный в эфире Первого канала (Россия) в марте 2020 года, вошел в пятерку самых популярных российских сериалов текущего года по данным проекта "Кино Mail.ru", сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Самым популярным многосерийным проектом по мнению пользователей "Кино Mail.ru" стал сериал "Зулейха открывает глаза".

Напомним, что действие сериала "Магомаев" разворачивается в конце 1960-х - начале 1970-х годов. Съемки проходили в Москве и Баку. Основной темой проекта стала история любви Муслима Магомаева и оперной певицы Тамары Синявской. Они прожили вместе долгих 35 лет. Роль Муслима Магомаева исполнил Милош Бикович, а образ Тамары Синявской воплотила Ирина Антоненко. В сериале снимались известные российские актеры - Светлана Устинова, Александр Соколовский, Александр Нестеров, Артем Волобуев, Алена Ивченко, а также азербайджанские актеры - Расим Балаев, Рафиг Азимов, Эльман Рафиев, Алексей Сапрыкин, Земфира Садыхова, Фаиг Мирзоев, Турал Асадов и другие.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)