Невероятно красивая история любви Арифа Меликова и Эсмы ханум (ФОТО)

Культура 21 декабря 2020 14:02 (UTC+04:00)
Невероятно красивая история любви Арифа Меликова и Эсмы ханум (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Директор Музейного центра «Ичеришехер», доктор философии по искусствоведению Амина Меликова представила Trend Life материал «Памяти Эсмы Меликовой»

11 ноября 2020 года наш мир покинула Эсма Меликова, супруга выдающегося азербайджанского композитора Арифа Меликова.

Эсмеральда Джамал гызы Ахмед-заде родилась 28 февраля 1938-го года в городе Гянджа в семье известных врачей Джамала Ахмедзаде и Зулейхи Мамедовой. В школьные годы она переехала в Баку, где впоследствии с отличием окончила Политехнический институт.

Студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица. Именно так, вспоминая про юность Эсмы ханум, всегда говорили все друзья и знакомые семьи. Эсма ханум часто с теплотой вспоминала о своих студенческих годах, о той насыщенной духовной, интеллектуальной и культурной жизни, которой жила молодежь середины 20 века. Непременная ежемесячная подписка на литературные новинки и журналы, профессиональные занятия cпортом, походы на премьеры в кино и театры, посещение концертов и выставок.

На одном из таких концертов, в 1961 году, в зале бакинской Филармонии состоялось судьбоносное знакомство Эсмы ханум с молодым и талантливым композитором Арифом Меликовым. Юный композитор с первой встречи с Эсмой ханум понял, что нашел свою прекрасную половину.

Невероятно красива история любви Арифа Меликова и Эсмы ханум. Вдохновленный прекрасным чувством, в 1962 году Ариф Меликов создает и посвящает Эсме ханум первый цикл романсов, в который вошло четыре, наполненных прекрасными лирическими образами и эмоциональными контрастами, романса о любви на бессмертные стихи Назыма Хикмета: "Ты", "Колыбельная", "Впечатления", "Я мою милую увидел во сне". Ариф Джангирович часто рассказывал в узком кругу друзей, как во время своих рабочих командировок, связанных с постановками балета «Легенды о Любви», звонил Эсме ханум и по телефону пел ей эти романсы.

Сватовал Эсму ханум никто иной как сам маэстро Ниязи, который часто называл ее «моя гялиним». Долгая теплая семейная дружба впоследствии связывала эти две семьи. В середине 1962-го года состоялось бракосочетание Арифа Джангировича и Эсмы ханум. А в 1963 году у супругов родилась дочь, которую назвали Ширин. Выбор имени был не случайным, ведь супруги условились, что если у них родится сын, то его назовут Фархадом, а если дочь, то Ширин - в честь главных героев балета Арифа Меликова «Легенда о Любви». Горячо любимая дочка Ширин была солнцем и главным смыслом жизни для Арифа и Эсмы Меликовых.

Несмотря на то, что Эсма ханум имела техническое образование, она была невероятно разносторонним и начитанным человеком. Очень трудно было найти сферу, в которой бы она не разбиралась. С детства обучаясь музыке и игре на фортепиано, Эсма ханум обладала блестящими познаниями в сфере музыки и искусств. В дальнейшем эти знания позволяли ей общаться на равных с великими музыкантами, искусствоведами, литераторами, танцорами и художниками. Более того, многие известные музыканты рассказывали, что при знакомстве с Эсмой ханум были уверены, что она является музыковедом по профессии.

Ариф Джангирович и Эсма ханум были практически неразлучны. Эсма ханум часто вспоминала международный триумф балета «Легенда о Любви» и те великолепные приемы по всему миру, на которых они участвовали, а самое главное – бесценные часы увлекательных бесед с выдающимися представителями искусства.

Эсму ханум связывала теплая дружба с Ниязи, Маей Плисецкой, Геннадием Рождественским, Мстиславом Ростроповичем, Назымом Хикметом, Юрием Григоровичем, Симоном Вирсаладзе, Галиной Улановой, Анатолием Шекера, Евгением Лысиком, Марисом Лиепа, Аднаном Сайгуном, Нелли Алекперовой, Валерием Гергиевым, Игорем Чернышевым, Михаилом Чулаки, Максудом Ибрагимбековым и многими другими видными представителями искусства.

Брак Арифа и Эсмы Меликовых поистине можно назвать встречей двух родственных душ. Эсма ханум всегда была главным источником вдохновения для своего супруга. На протяжении всей своей жизни она была его опорой и поддержкой. Своей любовью, заботой и мудростью она ограждала его от всех земных проблем, тем самым создавая все условия для того, чтобы он мог свободно творить и созидать. В то же самое время Ариф Джангирович невероятно дорожил мнением Эсмы ханум, и все свои новые произведения в первую очередь показывал ей. Таким образом, она всегда была его самым первым слушателем.

Эсма ханум воспитала замечательную достойную дочь, для которой была не просто матерью, а лучшим другом и советчиком. Следуя по стопам своего отца, Ширин Меликова стала музыковедом, занималась преподавательской и научной деятельностью в Азербайджанской национальной консерватории. Ширин Меликова одной из первых вплотную занялась подробным музыкальным анализом творчества Ниязи. Из под ее пера вышли труды «Балет «Читра» Ниязи», «Восточная монодическая культура и симфонический мугам «Раст» Ниязи» и «Морфология Национального в творчестве Ниязи». А ее многолетние исследования музыки и культуры стран Азии и Африки нашли свое отражение в труде «Музыка в театральной культуре стран Азии». В 1998 году Ширин Меликова получила научную степень кандидата искусствоведения, в 2003 году - научную степень доктора искусствоведения, а полученное в 2004 году звание профессора сделало ее самым молодым профессором за все время существования кафедры истории Азербайджанской национальной консерватории (ныне Бакинская музыкальная академия). Всегда поддерживая и направляя Ширин, Эсма ханум безмерно гордилась успехами и достижениями своей дочки, которая всего достигла собственным трудом и усердием.

Однако помимо роли супруги и матери, в ее жизни была еще одна очень важная роль. Научно-исследовательская деятельность Эсмы Меликовой отмечена 8 запатентованными научными открытиями в сфере разработки инновационных строительных материалов и изделий, которые по сегодняшний день применяются на практике, не только в Азербайджане, но и далеко за его пределами. В 1974 году решением совета Азербайджанского политехнического института им. Чингиза Илдырыма ыла присвоена ученая степень кандидата технических наук. А в 1979 году решением Высшей аттестационной комиссии при Совете СССР было присвоено звание высшего научного сотрудника по специальности «строительные материалы и изделия».

В 1982 году Ариф Меликов создает и посвящает своей супруге второй цикл романсов. В него вошли удивительные по своей мелодичности и эмоциональному накалу романсы: «Я снова стал невыносим», «Великан с Голубыми Глазами», «Так стойте, сделайте мне милость», «Снова о тебе». При написании этих романсов Ариф Меликов вновь обратился к стихам великого Назыма Хикмета.

Принадлежащие к малым музыкальным формам, романсы редко отмечались высокими наградами. Однако за свои романсы Ариф Меликов был удостоен Государственной премии. Эти романсы поистине заняли неотъемлемое место в сокровищнице азербайджанской классической музыки, став жемчужинами не только азербайджанского, но и мирового романса.

Вместе Ариф Меликов и Эсма ханум прожили долгую и счастливую жизнь, наполненную любовью, красотой и прекрасным. Это был союз двух душ, заключенный на небесах. Та любовь, о которой мы читали в бессмертных поэмах Физули и Низами.

Безвременный уход единственной и горячо любимой дочери Ширин стал горькой трагедией в семье Меликовых. Эта непоправимая потеря стала смертельной раной, которая так никогда и не зажила в их сердцах. Супруги поддерживали и утешали друг друга до последних, отведенных им Богом дней.

9 мая 2019 года Ариф Меликов ушел в мир иной. Потеря любимого супруга стала страшным ударом для Эсмы ханум. До своего самого последнего часа Ариф Джангирович гордился, ценил, любил и оберегал свою супругу, а разлучаясь с ней лишь на несколько часов, непременно звонил, чтобы услышать ее голос. Однажды, уже после его смерти, она сказала: "Мы должны были уйти в вечность вместе…" Их союз, как и вся их жизнь, была живым воплощением легенды о бессмертной любви.

После ухода Арифа Джангировича, Эсма ханум часто вспоминала эпизоды из прошлого. Когда она рассказывала о своих воспоминаниях, все вокруг, затаив дыхание, внимательно слушали. Серьезные темы она мастерски чередовала с шутками и остроумными ремарками. Несмотря на все удары судьбы, Эсма ханум смогла сохранить присущее ее характеру удивительное жизнелюбие: всего несколькими фразами она могла приободрить, а в необходимый момент - дать самый верный совет.

Ничто не смогло сломить стальной характер Эсмы ханум, ее острый ум и мудрость, затмить ее невероятную красоту. Эсма ханум была и навеки останется в памяти людей уникальной яркой личностью...

Невероятно красивая история любви Арифа Меликова и Эсмы ханум (ФОТО) - Gallery Image
Невероятно красивая история любви Арифа Меликова и Эсмы ханум (ФОТО) - Gallery Image
Невероятно красивая история любви Арифа Меликова и Эсмы ханум (ФОТО) - Gallery Image
Невероятно красивая история любви Арифа Меликова и Эсмы ханум (ФОТО) - Gallery Image
Невероятно красивая история любви Арифа Меликова и Эсмы ханум (ФОТО) - Gallery Image
Невероятно красивая история любви Арифа Меликова и Эсмы ханум (ФОТО) - Gallery Image
Невероятно красивая история любви Арифа Меликова и Эсмы ханум (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Невероятно красивая история любви Арифа Меликова и Эсмы ханум (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Невероятно красивая история любви Арифа Меликова и Эсмы ханум (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Невероятно красивая история любви Арифа Меликова и Эсмы ханум (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Невероятно красивая история любви Арифа Меликова и Эсмы ханум (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Невероятно красивая история любви Арифа Меликова и Эсмы ханум (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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