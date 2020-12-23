Музыка великого музыканта джазовой истории памяти шехидов Карабахской войны (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Лауреат международных конкурсов, пианист Вюсал Айдемиров представил композицию выдающегося музыканта, композитора, одного из великих джазовых пианистов 20 века и всей истории джазовой музыки, основоположника музыкального направления джаз-мугам, лауреата Государственной премии, заслуженного артиста Азербайджана Вагифа Мустафазаде (1940-1979) "Баяты Шираз", посвятив памяти шехидов Карабахской войны, сообщает Trend Life.

Интересна история создания этой композиции. Как известно, Вагиф Мустафазаде был первым на Востоке музыкантом, кто сыграл джаз. Соединив джаз с мугамом, Вагиф Мустафазаде остался в музыкальной истории Азербайджана как основоположник нового жанра - джаз-мугама. Впервые это произошло во время проходившего в Азербайджане фестиваля "Баку. Джаз - 69", когда 29-летний пианист сыграл свою композицию "76", названную так из-за количества тактов.

В одном из интервью об этом вспоминала двоюродная сестра музыканта, директором Дома-музея и председатель Благотворительного фонда имени Вагифа Мустафазаде Афаг Алиева: "Во время ее исполнения Вагиф вдруг спонтанно перешел в мугам "Баяты Шираз". Это был исторический момент - так сработал мозг музыканта, что в подсознании получилось слияние джаза и мугама. Никто не ожидал, в том числе и сам Вагиф, что играя, импровизируя джаз, он вдруг перейдет в мугам, по сути, это было открытие".

Вюсал Айдемиров родился 16 мая 1993 года в Баку. Выпускник музыкальной школы №13 имени Саида Рустамова, музыкального колледжа при Азербайджанской национальной консерватории по классу фортепиано, факультета инструментального исполнения Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (бакалавр), факультета музыкального искусства Азербайджанского государственного университета культуры искусств (магистр). Лауреат национальных и международных конкурсов в Болгарии, России, Испании и Турции.

(Автор: Вугар Иманов)