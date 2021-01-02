Благодаря новаторским исследованиям азербайджанского ученого, открытие Америки состоялось на столетия раньше

БАКУ /Trend Life/ - В Германии на французском языке издана книга "В XIII веке известный ученый от Кордовы до Пекина. Мировой корифей науки", посвященная деятельности великого азербайджанского ученого Насиреддина Туси, сообщил Trend Life автор издания Рамиз Дениз.

"Ответственна и вместе с тем очень почетна задача писать о великом азербайджанском ученом Насиреддине Туси, своим трудом и научно-художественным наследием, оставившим в истории глубочайший след. Он занимает достойное место среди прославленных ученых, чьи имена золотыми буквами внесены в страницы истории. Его гениальное творчество не ограничивается пределами восточной цивилизации, а сыграло значительную роль в развитии мировой науки. Целый ряд фундаментальных трудов Туси по математике, геометрии, астрономии, географии и этике, а также его уникальные открытия и изобретения высоко подняли авторитет азербайджанской науки, подтвердили ее соответствие мировому уровню развития. Именно благодаря новаторским научным исследованиям ученого, открытие Америки состоялось на столетия раньше. К сожалению, многим об этом неизвестно. Я написал эту книгу во имя восстановления справедливости. Мир должен узнать о феномене Туси и его бесценном, научном вкладе в развитие мировой цивилизации", - отметил член Географического общества Азербайджана, члена Союза писателей Азербайджана Рамиз Дениз (Гасымов), автор более трехсот книг, выпущенных в Европе и Южной Америке на немецком, английском, французском, польском, итальянском, португальском, испанском, русском, нидерландском языках.

Мухаммед Насиреддин Туси (Абу Джафар Мухаммед ибн Мухаммед ибн Хасан Насираддин ат-Туси, 1201-1274) – великий азербайджанский математик, механик и астроном XIII века, деятельность которого составляет ярчайшие страницы истории мировой науки. Его титаническая труды получили воплощение в великом множестве областей человеческого познания: математике, астрономии, тригонометрии, физике, космологии, минералогии, философии, теологии, логике, истории, социологии, праве, этике, биологии, медицине, литературоведении, поэзии, науковедении, географии, музыке, оптике, геомантии, древнегреческой науки. И в каждой из этих областей великий азербайджанский ученый оставил свой неизгладимый оригинальный след. Одним из наиболее значительных вкладов Туси в мировую науку является создание знаменитой на всем Востоке Марагинской астрономической обсерватории, основанной в 1259 году.

(Автор: Вугар Иманов)