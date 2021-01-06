СКАР объявил о конкурсе "Карабах – это Азербайджан!". Победителей ждет денежная награда

БАКУ /Trend Life/ - Союз кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР) объявил о проведении конкурса сценариев под девизом "Qarabağ Azərbaycandır!" ("Карабах – это Азербайджан!"), сообщили Trend Life в пресс-службе СКАР.

Цель конкурса – отразить в сценариях героическую борьбу азербайджанской армии за территориальную целостность и суверенитет Родины, деятельность простых, самоотверженных граждан Азербайджана, работающих в тылу, которые полностью поддержали выполнение задач, стоящих перед нашей армией, а также дальнейшее воспитание нашей молодежи в военно-патриотическом духе.

Условия конкурса:

- Все желающие могут представить свой сценарий на конкурс;

- На конкурс принимаются сценарии художественных, документальных, короткометражных и анимационных фильмов;

- Права на сценарий, представленный на конкурс, должны принадлежать автору, а также не должны быть проданными и находиться в процессе съемки;

- Сценарии должны быть оригинальными, т.е. не экранизированными;

- Сценарий на конкурс должен быть распечатан в трех экземплярах, а также предоставлен на цифровом носителе – CD;

- Формат шрифта - Courier New, размер – 12;

- Имя и фамилия автора не должны быть указаны на распечатанных сценариях;

- Вместе со сценарием автор должен представить автобиографию;

- Каждый автор может представить на конкурс не более 1 (одного) сценария;

- Сценарии, представленные на конкурс, не возвращаются.

Сценарии необходимо предоставить в Союз кинематографистов Азербайджанской Республики (адрес: город Баку, улица Самеда Вургуна / Сулеймана Рагимова 309) с первого февраля до 30 апреля 2021 года.

Компетентное жюри конкурса назначается Союзом кинематографистов Азербайджанской Республики. Жюри оценит четыре сценария в результате тайного голосования.

Победитель будет награжден денежной премией и дипломом (планируется последующая экранизация):

"Лучший сценарий художественного фильма" – 5000 манатов

"Лучший сценарий документального фильма" – 3500 манатов

"Лучший сценарий короткометражного фильма" – 3000 манатов

"Лучший сценарий анимационного фильма" – 2000 манатов

Телефоны для справок: +99412-597-48 04, +99451-427-41-03. Адрес электронной почты: [email protected]

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)