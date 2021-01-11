Эльчин Иманов отмечает юбилей: Мужчина в самом расцвете сил, де-факто с современными требованиями (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "В 50 лет вам нужно смеяться над своим возрастом. Если вы этого не сделаете, другие сделают это за вас", - говорила американская актриса Хелен Хейс, которую называли "Первой леди американского театра", дожившая до 93 лет и завоевавшая все самые престижные награды – "Оскар", "Эмми", "Тони" и "Грэмми".

Над этой датой сегодня смеется популярный актер кино и сериалов, актер Азербайджанского государственного музыкального театра Эльчин Иманов.

"Даже и не понял, как незаметно подкралась эта цифра, ведь чувствую себя на "пол срока" меньше (смеется). Конечно, жаль, что из-за этой проклятой пандемии не смогу отметить юбилей на "широкую ногу", но поздравления в виртуальном формате принимаются. Как говорится, де-факто с современными требованиями. Особенно приятно, что 30 лет жизни посвятил театральной сцене и кинематографу, которые не обошлись без каверзных и даже смешных моментов. Например, когда играл врачей, ко мне обращались за медицинской помощью, а роли полицейских стали настоящей головной болью для "решения" криминальных вопросов (смеется). И в этот день скажу фразой известного героя Мешади Ибада "Как бы ни был я стар, не уступлю тысяче молодых"", - говорит юбиляр.

Кстати, когда великий композитор Узеир Гаджибейли написал оперетту "Не та, так эта" ему было 25 лет. В произведении автор критиковал 50-летнего Мешади Ибада, которого показал старым, но достигнув того же возраста композитор признался, что 50 лет это не так уж много и он полон энергии творить как 25-летний.

Эльчин Иманов родился 11 января 1971 года в селе Тиле Ярдымлинского района. С детства деревенского парнишку тянуло к сцене, родных и близких всегда удивлял своими импровизированными театрализованными номерами. Поэтому после окончания школы поступил в Азербайджанский государственный институт искусств. Еще во время учебы в вузе с 1990 года стал работать в Азербайджанском государственном русском драматическом театре, и начал с …машиниста театральной сцены. Монтировал сцены и декорации, занимался ремонтом и погрузочно-разгрузочными работами сценического оборудования, а во время репетиций и спектаклей за кулисами наблюдал за актерами, изучал мастерство, постоянно интересовался и, увидев большое желание, юному Эльчину стали давать небольшие роли. В 1996 году стал вокалистом Азербайджанского государственного музыкального театра, начал пробовать себя в режиссёрской деятельности на телевидении и даже был ведущим Бакинского цирка. В 2005 году снял свой первый фильм "Свадьба лентяя". Но свое призвание нашел все же на театральной сцене, стал популярным актером фильмов и сериалов.

Эльчин Иманов считает, что за спиной пол века, а впереди еще целая жизнь. С одной стороны человек ещё молод, но тем не менее уже имеет хороший жизненный опыт, в общем, мужчина в самом расцвете сил. Кстати, в духовной нумерологии в числе 50 заключено творчество Всевышнего и человека одновременно. Два этих вида творчества существуют по одним и тем же принципам, разница – только в масштабах.

"50 лет для мужчины - это много или мало? Возраст старости, зрелости , среднего возраста или… Когда мужчине 50 его меньше пугает то, что в зеркале по утрам он видит господина солидного возраста, с заслуженными морщинами, с благородной сединой (а какой ей еще быть) и с молодой улыбкой. Все классно! Главное, что нас сотворил Всевышний, а мы, в свою очередь, продолжаем создавать мир, в котором живём. Кто хочет наполнить свою жизнь смыслом, радостью и надеждами, тот должен подходить к собственной жизни творчески, и не важно в какой сфере. Именно творчески, а не с позиции вечного нытика, что от судьбы, мол, не уйдёшь. Всевышний помогает нам творить, но лишь в том случае, если мы сами стремимся к этому. Поэтому пятьдесят можно назвать числом жизни, а если точнее, скрытым потенциалом, созревающим для очередных свершений. Мы все творцы и наша жизнь имеет смысл лишь до тех пор, пока мы способны творить!", - добавил Эльчин Иманов.

От имени редакции TREND поздравляем юбиляра и желаем дальнейших творческих свершений!

(Автор: Вугар Иманов)