Какие музеи Европы стоит посетить? Британское издательство выпустило книгу с очерками азербайджанского искусствоведа

БАКУ /Trend Life/ - В известном британском издательстве Routledge вышла в свет книга "О музеях, обладающих силой влияния: Четыре десятилетия инноваций и поддержки общественных ценностей в европейских музеях" (Revisiting Museums of Influence: Four Decades of Innovation and Public Quality in European Museums), сообщает Trend Life.

Книга содержит 50 статей-очерков о европейских музеях, участвовавших в разные годы в международном престижном конкурсе EMYA – European Museum of the Year Award (Награда "Европейский Музей Года").

Одним из авторов сборника стал наш соотечественник - искусствовед, специалист по культурной политике, арт-менеджер, заслуженный деятель искусств Азербайджана Джахангир Селимханов.

С 2011 по 2017 годы Джахангир Селимханов, как член жюри EMYA, оценивал участвующие в конкурсе музеи Европы. Рекомендации об этих музеях вошли в изданную книгу. Среди них - Музей Красного Креста и Красного Полумесяца (Швейцария), Музей Первого Президента России Бориса Ельцина (Россия), Музеи футбольных клубов FC Porto и Benfica (Португалия), Музейная гавань в Оддеройя – музей пластиковых моторных лодок (Норвегия) и Музей мореходства (Нидерланды).

Книга подтверждает, что высочайший уровень может быть обнаружен в музее независимо от его тематики, размеров или источника финансирования, если руководство музея находит новые подходы в том, чтобы говорить со своей публикой искренне, отвечая на запросы своего времени.

Джахангир Селимханов отметил, что каждый музей, помимо высокого качества своих коллекций, основательной исследовательской работы, консервации и реставрации объектов, должен все больше задумываться над тем, чтобы привлекать людей, как постоянно развивающийся центр культуры.

"Нашим музейным работникам есть чему поучиться на лучших примерах коллег из разных стран Европы – главное, умению фантазировать, мечтать, делать невероятное даже при минимуме средств и убеждать других в том, что музей - это не только то, что важно, но и увлекательно!", - отметил искусствовед.

