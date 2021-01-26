"После Бали" - в Новосибирске расскажут историю азербайджанца о браке по любви

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Дисциплина" Новосибирского театра "Старый дом" состоится читка пьесы азербайджанского писателя Исмаила Имана "После Бали", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт театра.

Почти год назад театр "Старый дом" объявил конкурс авторов для своего нового проекта "Дисциплина". Кураторы рассмотрели 423 заявки и выбрали 11 драматургов - как опытных, так и начинающих.

На первом этапе победителям предстояло писать пьесы под руководством наставников. Следующий этап - провести публичные читки и выбрать тексты, которые войдут в репертуар "Старого дома". Задача проекта "Дисциплина" - создать увлекательные пьесы о сегодняшней жизни, в приоритете - предельно понятный театральный язык и каноны реалистического театра.

Читка произведения азербайджанского писателя Исмаила Имана "После Бали" состоится 31 января.

В произведении "После Бали" рассказывается история молодого и перспективного азербайджанского дипломата, который готовится к свадьбе. Брак по любви, но невеста, в отличие от жениха, из богатой семьи.

Исмаил Иман - драматург, прозаик, сценарист. Автор театральных проектов в Азербайджане. Член Союза театральных деятелей Азербайджана. Автор пьес "Сады Астары" (шорт-лист конкурса "Первая читка" Всероссийского театрального фестиваля "Пять вечеров" 2018, 3-е место в Международном конкурсе драматургии "Баденвайлер 2018") и "Big in Japan" (шорт-лист Фестиваля молодой драматургии "Любимовка 2020", шорт-лист IV Независимого международного конкурса современной драматургии "Исходное событие — XXI век" - 2020). Театровед и театральный критик Павел Руднев включил "Big in Japan" в список лучших пьес сезона 2019/2020.

(Автор: Джани Бабаева)