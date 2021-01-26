Азербайджанская писательница претендует на международную премию Северной Америки

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская писательница Сария Мамедова вошла в лонг-лист ежегодной литературно-музыкальной Международной премии "Старая пластинка" имени Леонида Утёсова, организованный Союзом писателей Северной Америки, сообщает Trend Life



Повышенный интерес к конкурсу проявили более 200 номинантов из Азербайджана, Беларуси, Германии, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Канады, Китая, Молдовы, России, США, Украины и т.д.. В лонг-лист премии включены 54 номинанта. Имена лауреатов в различных номинациях (песня, актерское мастерство, песенная поэзия, музыка, литература об искусстве, почетная премия за вклад в развитие жанра и т.д.) будут опубликованы 22 марта 2021 года, в 126-ю годовщину со дня рождения Леонида Утёсова.

Премия учреждена с целью поиска авторов, способных создавать литературно-художественные и музыкальные произведения высокого качества и внести существенный вклад в сохранение и развитие мировой поэзии, песенного творчества, продолжая славные традиции великого шансонье Леонида Утёсова.

Сария Мамедова - член Союза писателей Азербайджана, Союза писателей России, Международного союза писателей (COI) и Союза писателей Северной Америки, Евразийской творческой гильдии. С отличием окончила Азербайджанский институт нефти и химии (ныне - Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), а также аспирантуру. Кандидат химических наук, работала в Институте геологии НАНА. Автор более 20 книг, более 200 произведений, 140 научных трудов, имеет два авторских свидетельства, семь рационализаторских предложений. Лауреат национальных и международных литературных премий, "Писатель года" 2013-2015 годы, обладательница "Золотого пера Руси 2018", кавалер медалей "Российская литературная премия", "Князей Бориса и Глеба", "Георгиевская лента" и т.д., имеет международные сертификаты и почетные дипломы России, США, Великобритании, Сирии и других стран.

(Автор: Вугра Иманов)