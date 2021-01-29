Баку ждет грандиозная премьера - новый, яркий, современный балетный спектакль "Низами"

Культура 29 января 2021 14:21 (UTC+04:00)
Баку ждет грандиозная премьера - новый, яркий, современный балетный спектакль "Низами"

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета объявил о старте постановочного процесса нового, яркого, современного балетного спектакля "Низами", посвященного жизни и творчеству гениального поэта и мыслителя Низами Гянджеви, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

"2021 год, объявленный Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым "Годом Низами Гянджеви", является годом празднования 880-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя. Это не только символический жест, но и проявление реальной, глубокой стратегии азербайджанского государства в области национальной культуры, обретшее форму государственной традиции в новейшей истории Азербайджана, и демонстрирующее заботу Президента нашей страны о сохранении и приумножении национальных культурных ценностей. Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета является одним из активных участников осуществления этой стратегии, и традиционно воплощает в жизнь масштабные по своему качеству и культурологическому значению театральные постановки", - отмечено в сообщении театра.

Напомним, что в 2019 году в рамках "Года Насими" театром была реализована постановка яркого, современного, и в тоже время академичного спектакля, посвященного жизни великого поэта и философа. Качество осуществленной работы было высоко оценено не только в самом Азербайджане, но и за его пределами.

"Несмотря на сложнейшую обстановку в связи с охватившей мир пандемией, азербайджанское государство в лице своего Президента не останавливается в последовательной реализации своей стратегии в области национальной культуры, и Театр оперы и балета считает своим долгом соответствовать возложенной главой государства высокой ответственности по реализации этой стратегии. Согласно уже устоявшейся традиции, Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета объявляет о запуске постановочного процесса нового, яркого, современного балетного спектакля "Низами", посвященного жизни и творчеству корифея азербайджанской и мировой поэзии", - говорится в сообщении.

Символичным является тот факт, что в основу музыкального материала спектакля ложится последнее балетное произведение великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова, подарившего азербайджанскому и мировому балетному искусству произведения, ставшие признанными жемчужинами мировой классики.

Музыкальным руководителем проекта назначен главный дирижер театра, заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев.

Драматургия спектакля композиционно соответствует знаменитой жемчужине восточной и мировой поэзии авторства Низами – его великой "Пятерице" – "Хамсе", и в рамках заданной композиции повествует о жизни самого поэта и вехах его творчества. Зрителю будет предложен сюжет, связывающий события из биографии самого Низами с историями и персонажами его эпических поэм, вошедших во всемирно известную "Пятерицу". Автором либретто балетного спектакля является драматург Аждар Улдуз.

Хореография спектакля возложена на народную артистку Азербайджана, почетного профессора Международной академии хореографии Камиллу Гусейнову. Художником-постановщиком спектакля выступит заслуженный работник культуры Азербайджана Техран Бабаев.

Инициатором и руководителем проекта является директор Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный деятель искусств Акиф Меликов.

Согласно оперативному плану работы над постановкой, непосредственно постановочная часть проекта войдет в стадию реализации сразу после снятия действующих карантинных ограничений. На данный момент творческой группой ведется напряженная работа по скорейшему завершению подготовительного этапа: проводятся финальные редактуры драматургического и музыкального материала, завершаются эскизы декораций и костюмов спектакля, определяется схематическая хореографическая композиция, которой предстоит быть воплощенной на сцене талантливыми артистами балетной труппы уже на репетиционном этапе.

"Творческий коллектив театра и данного проекта ответственно и с чувством гордости декларирует готовность представить спектакль "Низами" уже весной этого года. Уверены, что заявленный спектакль будет соответствовать высокому стандарту качества, установленному как предыдущими поколениями, так и действующим взыскательным требованиям азербайджанских ценителей балетного искусства", - подчеркнуто в сообщении.

(Автор: Джани Бабаева)

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