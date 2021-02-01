Самый популярный в соцсетях азербайджанский фильм "Люгер": Я выплеснул наружу всю накопившуюся энергию (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Короткометражный фильм "Люгер" стал самым популярным в соцсетях с начала этого года, сообщает Trend Life.

Интересно, что фильм снят именно для распространения в соцсетях.

Фильм повествует об учителе истории, который вынужден пойти на ограбление продуктового магазина, чтобы помочь своей тяжелобольной жене. Причем, совершает ограбление немецким пистолетом "Люгер", который достался ему в подарок от деда - участника Великой Отечественной войны. Сочувствующий продавец магазина и полицейский становятся прямыми участниками разворачивающейся драмы. В главных ролях Азер Айдемир, Хикмет Рагимов и Алихан Раджабов, который также является режиссером-постановщиком и автором идеи фильма.

Популярный актер кино и сериалов, телеведущий Азер Айдемир сказал Trend Life, что съемки стали своего рода вызовом в его творческой деятельности. Кстати, первоначально Азеру была предложена роль полицейского, но он отказался и настоял на том, чтобы сыграть именно продавца магазина.

"До этого я играл достаточно ролей полицейских, и мне было интересно сыграть именно роль продавца. Алихан понял меня и даже специально переделал сценарий. Я всегда говорил, что когда создается сценарий, определяющим должен становиться вкус творческого коллектива. Возможно, что в фильме есть недостатки в драматургии, в технических моментах, но главное – картина снята от души, и поэтому стала популярной. И мы, актеры, когда видим хороший сценарий, всегда открыты к подобным вызовам. Бывает, что получаешь сценарий и он тебе не нравится, и порой приходится отказываться. Сценарий этого фильма был настолько мне по душе, что я выплеснул наружу всю накопившуюся энергию, получив истинное творческое наслаждение", - сказал он.

В ролях также Талех Юзбейов, Джавид Насруллах, Ариф Керимов. Режиссер – Вюсал Ахмедзаде, оператор-постановщик – Иман Иманов, звукорежиссер Адиль Наджафов.

(Автор: Вугар Иманов)