Музыкальный презент в Баку – виртуальные традиции (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева представила онлайн-концерт, посвященный Дню молодежи Азербайджана, сообщает Trend Life.

Онлайн-концерт представлен в рамках проекта "Gənclərə dəstək" ("Поддержка молодежи"). Напомним, что задачи проекта - выявление и поддержка молодых талантов в стране, а также сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства и формирование правового сознания среди отечественных музыкантов. Программы проекта "Gənclərə dəstək" адресованы самой широкой аудитории с разными предпочтениями и музыкальными вкусами.

Автор идеи проекта - директор филармонии, народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде, координатор — музыковед Айла Керимова-Закария.

Зрители могут посмотреть онлайн-концерт на страницах Филармонии в социальных сетях.

Все участники концертной программы - лауреаты республиканских и международных конкурсов. Запись выступления музыкантов проведена со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

По словам организаторов, участие в концерте стало для юных талантов огромным счастьем и принесло много положительных эмоций.

"Участие в концертах очень важно для юных дарований, ведь здесь они демонстрируют свое мастерство, получают бесценный сценический опыт. Сейчас, в связи с пандемией и введенными карантинными мерами, мы можем проводить только онлайн-мероприятия, но как показывает практика, даже программы в онлайн формате приносят много положительных эмоций как самим музыкантам, так и зрителям.

В Азербайджане уделяется большое внимание вопросам молодежи, реализуются проекты, направленные на повышение их социальной активности, развитие навыков и способностей.

Среди задач проекта "Gənclərə dəstək" - выявление и поддержка молодых талантов, помощь в самореализации. В рамках проекта организуются различные мероприятия и концертные программы, которые дают юным дарованиям в полной мере развить и проявить свои творческие таланты. С 2017 года в рамках проекта традиционно 2 февраля проводится концерт, посвященный Дню молодежи Азербайджана. В этом году в связи со сложившейся ситуацией концерт представлен в онлайн-формате", - отметили организаторы "Gənclərə dəstək".

В программе онлайн-концерта прозвучали сочинения известных азербайджанских и зарубежных композиторов, а также молодых отечественных авторов – Ниязи, Гара Гараева, Тофига Гулиева, Сулеймана Алескерова, Фикрета Амирова, Джахангира Джахангирова, Асафа Зейналлы, Фридерика Шопена, Вольфганга Амадея Моцарта, Никколо Паганини, Альфреда Шнитке, Азиза Азизова, Фазиля Сая, Лалы Ахмедовой, Мухамеда Аллахвердиева.

В концерте выступили пианисты - Джамаля Абдизнаде, Азиза Агазаде, Нурана Алиева, Фатима Алиева, Зумруд Ализаде, скрипачи - Заррин Алиева, Сабина Гасанзаде, Фарида Тапдыгова, Сура Руфат, Озджан Джаббри, музыканты Эмиль Рагимов (кларнет), Мехрибан Гулиева (ганун), Субхан Таиров и Севиндж Мирзали (кяманча), Джабир Алиев (труба), а также вокалист Тимур Казымов и ханенде Манзура Абдурахманова.

Юные музыканты выступили в сопровождении концертмейстеров - Арзу Сафаровой, Светланы Ахмедовой и Севиндж Керимовой, а также солистов Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Камран Багиров. Редактор: Наталья Кочнева)