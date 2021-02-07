Произведения азербайджанских писателей вошли в международный сборник "Вокруг света" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Вышел в свет новый литературный сборник Интернационального Союза писателей "Вокруг света", в который вошли произведения финалистов Международной премии мира, сообщает Trend Life со ссылкой на официальный сайт союза.

Живущие в разных городах России и в разных странах мира, они готовы рассказать читателям о своей родине, поделиться сокровенным и протянуть руку дружбы всем, кому дорог этот мир. Азербайджан представлен рассказами писателя Рамиза Аббаслы и очерками писателя, литературоведа и публициста Сарии Мамедовой. В сборник также вошли произведения писателей из Болгарии, Грузии, Израиля, Латвии, Польши, США и России.

Интернациональный союз писателей (Международный союз писателей, поэтов, авторов-драматургов и журналистов) является крупнейшей в мире организацией профессиональных писателей. Союз был основан в 1954 году. До недавнего времени штаб-квартира организации находилась в Париже, в данный момент основное подразделение расположено в Москве.

(Автор: Вугар Иманов)