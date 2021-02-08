Кто станет победителем международного конкурса искусств "Надежда 2021" в Азербайджане? (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 8 февраля завершилась регистрация на Международный конкурс искусств "Надежда 2021", организованный Союзом молодежи Азербайджана, сообщает Trend Life.

Для участия в конкурсе зарегистрировались 464 участника из 8 стран, в состав жюри вошли 12 известных деятелей искусств, которые будут работать над материалами на протяжение следующих двух недель. Имена членов жюри не разглашаются до обнародования результатов.

Конкурс проводится в сольной и дуэтной номинациях, в возрастных категориях - до 7 лет, 7-8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет, 13-15 лет, от 16 лет и старше. Направления искусства: музыка (клавишные, духовые и ударные), вокал, изобразительное искусство, театр и художественное чтение, танец, дизайн и моделирование. Все направления искусства представлены в народном, современном и классическом (академическом) жанрах.

"В этом году конкурс "Надежда 2021" символичен. Мы все живем с уверенностью в чуде, победе силы человеческого духа над вирусом, который является злейшим врагом человечества. Мы все надеемся на прочный мир на наших землях, живем надеждой на процветание нашей страны, на долгую радость и счастье наших детей. Думаю, участники тоже это почувствуют и с достоинством выразят в своих работах все, что нельзя описать словами. Желаем всем участникам успехов и уверенности в себе", - отметил член правления Союза молодежи Азербайджана, главный организатор конкурса Азиз Азизов.

Для связи с организаторами: [email protected], tel & wp: +99450 250 22 93/96

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(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)