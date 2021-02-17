"Kороль" сибирской нефти - азербайджанец. Почему при жизни он часто сталкивался с несправедливостью (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Очередной выпуск передачи "Люди столетия" посвящен видному геологу Фарману Салманову, сообщили Trend Life в отделе социального медиа и связей с общественностью AzTV.

Команде проекта удалось побеседовать с супругой геолога Тамарой Салмановой, никогда не дававшей интервью российским каналам.

Тамара Салманова отметила, что заслуги её супруга, удостоенного множества наград, тем не менее при жизни не были по достоинству оценены, он часто сталкивался с несправедливостью. Она сообщила, что у них не было возможности даже отремонтировать свой дом. В этом семье Салмановых помог один человек, занимавший высокий пост.

О том, кто был этот человек и о других эксклюзивных моментах вы узнаете 28 февраля в 22:00 в передаче "Люди столетия".

Фарман Салманов, родившийся в Шамкире и получивший образование в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности, продолжил свою трудовую деятельность в России, в Сибири.

И сегодня сибирская нефть, чья доля в экономики России составляет 70%, неразрывно связана с именем Фармана Салманова. До сегодняшнего дня никому не удалось побить мировой рекорд, установленный нашим соотечественником, вошедшим в историю как нефтяник, открывший более 150-ти нефтяных месторождений.

Фарман Гурбан оглы Салманов (28 июля 1931, Шамкир - 31 марта 2007, Москва) - кавалер Орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции и Слава (Азербайджан), Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондента Академии наук России, заслуженный геолог Российской Федерации, почетный гражданин Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, города Сургут, штата Техас (США) и города Цзиньчжоу (КНР).

В память о Салманове открыты памятники и бюсты в Москве, Баку, Сургуте, Салехарде, Ханты-Мансийске, в его честь названы улицы в городах Сибири, учебные заведения, самолеты и теплоход, действует Дом-музей и аэропорт в Сургуте. События жизни и личность Фармана Салманова легли в основу художественного кинофильма "Стратегия риска" (1978). Также о Салманове сняты другие документальные и художественные фильмы, в числе которых "Сибириада", поставлен спектакль "Третье Баку Фармана Салманова".

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)